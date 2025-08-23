Через неделю в Новосибирске отметят очередной День Знаний

Кого радует (и не очень) очередной День знаний

Совсем скоро в Новосибирске, как и по всей России, стартует очередной учебный год. В сентябре 2025 года впервые за парты сядут около 20 тысяч первоклашек, что на полторы тысячи меньше, чем годом ранее. А общее количество новосибирских школьников составит более 200 тысяч человек.

1 сентября — это всегда стресс. В первую очередь, конечно, для учеников. По своим школьным годам могу сказать, что День знаний никогда не был моей самой любимой датой, особенно в старших классах. Думаю, это касалось не только меня. В самом деле, радоваться было особо нечему — очередные трёхмесячные летние каникулы, которых опять почему-то оказалось мало, подошли к концу, а впереди девять месяцев стрессов, недосыпа и всех прочих сопутствующих «прелестей», скрашиваемых разве что короткими каникулами.

Стрессовый это день и для родителей. В первую очередь, конечно, мам и пап первоклашек, впервые приведших своих детей в школу, но не только. Впрочем, главный стресс заключается для них, возможно, даже не в самом 1 сентября, а всей процедуре подготовки к очередному учебному году, которая обычно начинается где-то в начале августа и почти всегда превращается в энерго и финансовозатратный квест. Но и дальше проблем меньше не становится — походы на родительские собрания, контроль успеваемости детей, помощь им с домашними заданиями и многое другое. Понятно, что в разных классах свои источники нервозности и свои проблемы — в старших, например, они по большей части связаны с подготовкой к экзаменам.

Едва ли 1 сентября сильно радует и многих учителей. Судя по тому, что доводится время от времени читать на различных сайтах, современные педагоги в массе своей отнюдь не в восторге от своей работы и всех присущих ей минусов: огромной нагрузки, низкой зарплаты, трудных детей и не менее трудных родителей. Конечно, есть и обратные примеры, что вполне естественно, ведь, как известно, не бывает правил без исключений. Многое зависит от особенностей характера человека, его стрессоустойчивости, ряда других сопутствующих факторов, но в общем и целом картина получается довольно грустной.

Стоит признать, что нынешнюю школу и впрямь особо не за что любить. В принципе, это было актуально и 20 лет назад, в мою школьную бытность, а в последние годы, такое ощущение, все негативные тенденции только усугубились. Конечно, об этом, не находясь внутри процесса, я могу судить только со стороны, но, исходя из имеющейся информации, какие-то позитивные выводы сделать весьма сложно. Атмосфера, которая сегодня царит в отечественных школах, совсем не способствует продуктивному воспитательному и образовательному процессу, и, как следствие этого, качество образования неуклонно снижается, что прекрасно видно по современным детям, которые, во-первых, часто не знают элементарных вещей, а во-вторых, отличаются слабо развитыми когнитивными способностями — попросту говоря, не умеют размышлять и делать выводы, плохо усваивают получаемую информацию и т.д. Всё это плачевный результат того, что школа плохо справляется с двумя своими основными задачами — передавать детям знания и формировать из них личности. Лично на мой взгляд, второе является даже более важным, чем первое.

Личность — это социальная сущность человека, которая формируется в процессе его жизнедеятельности. Каждый человек рождается с определённым набором физиологических черт и признаков, присущих всем представителям этого биологического вида. Этот набор делает человека индивидом, но не характеризует его как личность, коей он становится в процессе своей социализации, усвоения совокупности норм социального поведения, приобщения к материальному и духовному богатству общества, накопления жизненного и профессионального опыта, определённых знаний и умений. Формирование личности опосредуется двумя факторами — биологическим и социальным. Под первым подразумевается наследование человеком от своих предков черт характера, особенностей психики и интеллектуальных способностей, а под вторым подразумевают как социальную среду, в которой живёт человек, так и воспитание, которое осуществляют родители и различные педагоги в тех или иных учебных заведениях. В теории воспитательная роль школы очень велика, но на практике она сведена практически к нулю. Причин много, но, пожалуй, едва ли не ключевая заключается в том, что учителям попросту некогда этим заниматься.

К слову, когда я вспоминаю школу, то самые тёплые мысли у меня связаны именно с учителями, у которых мне посчастливилось учиться.

Абсолютно все из них были, на мой взгляд, подлинными профессионалами своего дела, умевшими интересно подать материал и доступно излагать самые непростые темы. Помимо профессиональных, они обладали и замечательными человеческими качествами. Конечно, я сужу в первую очередь по себе, и, не исключаю, отчасти не объективен, Просто так вышло, что ко мне все учителя всегда относились максимально хорошо, душевно. Можно даже сказать, любили, и случалось — чего греза таить — ставили мне не совсем заслуженные оценки. Ту же физику, например, объективно на отлично я никогда не знал, и тем ни менее исправно получал по ней только четвёрки и пятёрки. Впрочем, следует признать, я был для учителей почти идеальным учеником — дисциплинированным, старательным, прилежным, ответственным. В общем, без ложной скромности, мечта любого учителя. Так что любовь педагогов ко мне возникла отнюдь не на пустом месте.

И что, возможно, самое важное — многие из них не только дали мне ценный набор знаний, но и серьёзно повлияли на моё мышление, мировоззрение, моё отношение к реалиям окружающей действительности. В общем, вырастили во мне личность, за что я им безмерно благодарен.

Школа призвана способствовать духовному росту и нравственному совершенствованию человека, прививать пресловутое «разумное, доброе, вечное». Уже давно, к сожалению, она этим не занимается, и вряд ли в наступающем учебном году что-то кардинально изменится. И закупкой новых компьютеров здесь не обойтись, требуются более масштабные и системные меры. Да, сегодняшний школьник — это homo novus, продукт информационной эпохи, совершенно отличный от всех предшествующих поколений. У него совершенно другой тип мышления и поведения, и работать с ним, искать к нему подход весьма непросто. Но так или иначе это нужно делать, иначе вся наша нынешняя молодёжь превратится в одно сплошное потерянное поколение. Перспектива, прямо скажем, весьма сомнительная.

