Рекламодателям

Через неделю в Новосибирске отметят очередной День Знаний

  • 23/08/2025, 18:00
Через неделю в Новосибирске отметят очередной День Знаний
Впереди девять месяцев стрессов, недосыпа и всех прочих сопутствующих «прелестей» образовательного процесса

Кого радует (и не очень) очередной День знаний

Совсем скоро в Новосибирске, как и по всей России, стартует очередной учебный год. В сентябре 2025 года впервые за парты сядут около 20 тысяч первоклашек, что на полторы тысячи меньше, чем годом ранее. А общее количество новосибирских школьников составит более 200 тысяч человек.

1 сентября — это всегда стресс. В первую очередь, конечно, для учеников. По своим школьным годам могу сказать, что День знаний никогда не был моей самой любимой датой, особенно в старших классах. Думаю, это касалось не только меня. В самом деле, радоваться было особо нечему — очередные трёхмесячные летние каникулы, которых опять почему-то оказалось мало, подошли к концу, а впереди девять месяцев стрессов, недосыпа и всех прочих сопутствующих «прелестей», скрашиваемых разве что короткими каникулами.

Стрессовый это день и для родителей. В первую очередь, конечно, мам и пап первоклашек, впервые приведших своих детей в школу, но не только. Впрочем, главный стресс заключается для них, возможно, даже не в самом 1 сентября, а всей процедуре подготовки к очередному учебному году, которая обычно начинается где-то в начале августа и почти всегда превращается в энерго и финансовозатратный квест. Но и дальше проблем меньше не становится — походы на родительские собрания, контроль успеваемости детей, помощь им с домашними заданиями и многое другое. Понятно, что в разных классах свои источники нервозности и свои проблемы — в старших, например, они по большей части связаны с подготовкой к экзаменам.

Едва ли 1 сентября сильно радует и многих учителей. Судя по тому, что доводится время от времени читать на различных сайтах, современные педагоги в массе своей отнюдь не в восторге от своей работы и всех присущих ей минусов: огромной нагрузки, низкой зарплаты, трудных детей и не менее трудных родителей. Конечно, есть и обратные примеры, что вполне естественно, ведь, как известно, не бывает правил без исключений. Многое зависит от особенностей характера человека, его стрессоустойчивости, ряда других сопутствующих факторов, но в общем и целом картина получается довольно грустной.

Стоит признать, что нынешнюю школу и впрямь особо не за что любить. В принципе, это было актуально и 20 лет назад, в мою школьную бытность, а в последние годы, такое ощущение, все негативные тенденции только усугубились. Конечно, об этом, не находясь внутри процесса, я могу судить только со стороны, но, исходя из имеющейся информации, какие-то позитивные выводы сделать весьма сложно. Атмосфера, которая сегодня царит в отечественных школах, совсем не способствует продуктивному воспитательному и образовательному процессу, и, как следствие этого, качество образования неуклонно снижается, что прекрасно видно по современным детям, которые, во-первых, часто не знают элементарных вещей, а во-вторых, отличаются слабо развитыми когнитивными способностями — попросту говоря, не умеют размышлять и делать выводы, плохо усваивают получаемую информацию и т.д. Всё это плачевный результат того, что школа плохо справляется с двумя своими основными задачами — передавать детям знания и формировать из них личности. Лично на мой взгляд, второе является даже более важным, чем первое.

Личность — это социальная сущность человека, которая формируется в процессе его жизнедеятельности. Каждый человек рождается с определённым набором физиологических черт и признаков, присущих всем представителям этого биологического вида. Этот набор делает человека индивидом, но не характеризует его как личность, коей он становится в процессе своей социализации, усвоения совокупности норм социального поведения, приобщения к материальному и духовному богатству общества, накопления жизненного и профессионального опыта, определённых знаний и умений. Формирование личности опосредуется двумя факторами — биологическим и социальным. Под первым подразумевается наследование человеком от своих предков черт характера, особенностей психики и интеллектуальных способностей, а под вторым подразумевают как социальную среду, в которой живёт человек, так и воспитание, которое осуществляют родители и различные педагоги в тех или иных учебных заведениях. В теории воспитательная роль школы очень велика, но на практике она сведена практически к нулю. Причин много, но, пожалуй, едва ли не ключевая заключается в том, что учителям попросту некогда этим заниматься.

К слову, когда я вспоминаю школу, то самые тёплые мысли у меня связаны именно с учителями, у которых мне посчастливилось учиться.

Абсолютно все из них были, на мой взгляд, подлинными профессионалами своего дела, умевшими интересно подать материал и доступно излагать самые непростые темы. Помимо профессиональных, они обладали и замечательными человеческими качествами. Конечно, я сужу в первую очередь по себе, и, не исключаю, отчасти не объективен, Просто так вышло, что ко мне все учителя всегда относились максимально хорошо, душевно. Можно даже сказать, любили, и случалось — чего греза таить — ставили мне не совсем заслуженные оценки. Ту же физику, например, объективно на отлично я никогда не знал, и тем ни менее исправно получал по ней только четвёрки и пятёрки. Впрочем, следует признать, я был для учителей почти идеальным учеником — дисциплинированным, старательным, прилежным, ответственным. В общем, без ложной скромности, мечта любого учителя. Так что любовь педагогов ко мне возникла отнюдь не на пустом месте.

И что, возможно, самое важное — многие из них не только дали мне ценный набор знаний, но и серьёзно повлияли на моё мышление, мировоззрение, моё отношение к реалиям окружающей действительности. В общем, вырастили во мне личность, за что я им безмерно благодарен.

Школа призвана способствовать духовному росту и нравственному совершенствованию человека, прививать пресловутое «разумное, доброе, вечное». Уже давно, к сожалению, она этим не занимается, и вряд ли в наступающем учебном году что-то кардинально изменится. И закупкой новых компьютеров здесь не обойтись, требуются более масштабные и системные меры. Да, сегодняшний школьник — это homo novus, продукт информационной эпохи, совершенно отличный от всех предшествующих поколений. У него совершенно другой тип мышления и поведения, и работать с ним, искать к нему подход весьма непросто. Но так или иначе это нужно делать, иначе вся наша нынешняя молодёжь превратится в одно сплошное потерянное поколение. Перспектива, прямо скажем, весьма сомнительная.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что российская школа не может работать по-старому и не понимает, как нужно по-новому

 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 515

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : школы Новосибирска День знаний


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Эксперты рассказали новосибирцам, как пережить приближающуюся осень
23/08/25 19:00
Общество
Через неделю в Новосибирске отметят очередной День Знаний
23/08/25 18:00
Образование Общество
В Новосибирске начался суд из-за контрафактного павлопосадского платка
23/08/25 17:00
Общество Право&Порядок
Продажи люксовых поддержаных автомобилей выросли в России
23/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске вырос спрос на генетические паспорта и тесты на отцовство
23/08/25 13:00
Медицина Наука
Между «жёсткостью» и «гибкостью»: в Новосибирске издали новые учебные пособия для педагогов-психологов
23/08/25 12:00
Образование Общество
Рост цен в магазинах Новосибирска в июле почти остановился
23/08/25 11:00
Бизнес Общество Экономика
Депутаты Госдумы предложили создать в России официальные криптообменники
23/08/25 9:00
Общество Право&Порядок Финансы
Новосибирская компания создала «дочку» в Казахстане
22/08/25 19:00
Бизнес ВЭД
Около сотни должников нашли в одном из микрорайонов Новосибирска
22/08/25 18:30
Право&Порядок
«Это не шутки»: новосибирский стоматолог оценила риски самостоятельной установки пломб и виниров
22/08/25 18:05
Медицина Общество
Московская компания запускает в Новосибирске проект совместно с Денисом Ивановым
22/08/25 17:00
Бизнес Город
«Городская палеонтология»: жители Новосибирска занялись поиском древностей в метро, библиотеках и ДК
22/08/25 16:00
Город История Общество Стиль жизни
Конкурс в колледжах Новосибирска доходит до 33 человек на место
22/08/25 15:30
Власть Образование Общество
Масштабный дорожный ремонт в Новосибирске близится к завершению
22/08/25 15:20
Власть
Дождливые выходные ожидают новосибирцев
22/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске построят станцию метро «Каменская» рядом с ТЦ «Аура»
22/08/25 14:30
Общество
В Новосибирске началась вакцинация от гриппа
22/08/25 14:00
Общество
OpenBio-2025: симпозиум «Инженерия живого» откроет будущее медицины и биопроизводства
22/08/25 13:45
Технологии
Технопарк Новосибирска получил разрешение на строительство еще одного здания
22/08/25 13:00
Бизнес Инновации Недвижимость
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять