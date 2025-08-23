Эксперты рассказали новосибирцам, как пережить приближающуюся осень

Многие сибиряки в осеннее время чувствуют упадок сил, раздражительность и потерю интереса к жизни. Психологи объясняют это сокращением светового дня, снижением выработки серотонина и витамина D, увеличением уровня мелатонина, что и вызывает утомляемость.

Один из главных врагов осени — социальный джетлаг. Это ситуация, когда в будни ложишься спать в 23:00, а в выходные смотришь сериалы до 4 утра, стараясь «отоспаться». Эксперты сравнивают это с перелётом из Новосибирска в Нижний Новгород: организм испытывает аналогичную нагрузку.

— Сдвигаем график сна: раньше ложимся — раньше встаём. Универсальных инструкций не существует: следите за своим состоянием, — рассказали специалисты, опрошенные изданием Atas.info.

Также в Новосибирске, где рано темнеет, важно запастись гирляндами, ночниками и лампами с тёплым светом. Специалисты утверждают, что больше света в доме — бодрее и веселее.

Диетологи советуют больше употреблять овощей и воды (30 мл на кг веса), меньше кофе. Продукты-антидепрессанты: индейка, бананы, кисломолочные продукты, цельнозерновой хлеб — содержат триптофан, предшественник серотонина.

