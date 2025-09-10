Рекламодателям

Приговор за контрабанду леса на 3,6 млрд рублей вынесли в Новосибирске

  • 10/09/2025, 08:29
Автор: Юлия Данилова
Приговор за контрабанду леса на 3,6 млрд рублей вынесли в Новосибирске
Фигуранты получили до 17 лет лишения свободы

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. Они признаны виновными в покушении на мошенничество, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также участии в преступном сообществе.

Как выяснил суд, с 2012 по 2016 год подсудимые организовали экспорт лесоматериалов за границу с указанием недостоверных сведений на общую сумму 3,6 млрд рублей. Кроме того, они попытались получить из бюджета возмещение НДС на сумму более 139 млн рублей. Налоговая им в этом отказала и подсудимым не удалось реализовать преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, уточнили в областной прокуратуре.

Трое виновных получили от 8 до 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы от 6 месяцев до 1 года. Женщина осуждена к 10 годам. Она получила отсрочку до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Напомним, в 2024 году за контрабанду лесоматериалов, выявленную таможенниками в Чите, осуждены участники преступной группы – граждане России и КНР. Организатору преступной группы назначили 14 лет лишения свободы.

По данным Сибирского таможенного управления, по фактам контрабанды древесины в 1 полугодии 2025 года таможенные органы Сибири возбудили 56 уголовных дел, на 11 уголовных дел больше, чем за такой же период годом ранее. По 54 (96 %) установлены личности подозреваемых. Для преступлений злоумышленники чаще всего заявляли в декларациях недостоверные сведения о производителях пиломатериалов, а также использовали подложные товаросопроводительные документы. Также возбуждено более 1,3 тысяч дел об АП по фактам нарушений таможенного и валютного законодательства, выявленным при экспорте лесоматериалов.

Ранее редакция сообщала о том, что по мнению таможенников, приговоры за контрабанду леса в Сибири слишком мягкие. В СТУ настаивали на активизации работы по декриминализации лесной отрасли в регионах округа. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Право&Порядок Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экспорт Контрабанда леса


