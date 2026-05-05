Половина новосибирцев будет зарабатывать 200 тысяч через восемь лет

К 2034 году в Новосибирской области зарплата половины работающих жителей превысит 200 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый работник в регионе достигнет этой планки уже через 5,3 года. Половина — через 8 лет. А для 75% занятых порог в 200 тысяч наступит через 10,5 лет. Такие данные следуют из рейтинга РИА Рейтинг, где Новосибирская область заняла 24-е место.

Среди регионов Сибирского федерального округа лучший показатель у Красноярского края: там половина работников получит 200 тысяч рублей через 7,7 года (12-е место в России). На втором месте — Иркутская область с результатом 7,8 года. Замыкает тройку лидеров СФО Новосибирская область (8,0 года, 24-е место). Для сравнения: в Кемеровской области этот срок составляет 8,6 года, в Омской — 9,2 года, в Томской — 9,3 года, в Алтайском крае — 9,4 года.

В среднем по стране половина работников преодолеет порог в 200 тысяч рублей за 8,3 года. Четверть самых высокооплачиваемых россиян — уже через 4,7 года, а трем четвертям жителей потребуется 11,4 года.

Эксперты также отметили, что на всей территории России жители северных регионов быстрее всех достигнут уровня зарплаты в 200 тысяч рублей. Первое место в этом рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (5,7 года для половины населения), Чукотка (5,8 года) и Татарстан (6,2 года). Дольше всего ждать жителям Ингушетии (22,1 года), Чечни (19,1 года) и Дагестана (15,6 лет).

