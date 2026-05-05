Половина новосибирцев будет зарабатывать 200 тысяч через восемь лет

Автор: Артем Рязанов

В общероссийском рейтинге регион занял 24-е место

К 2034 году в Новосибирской области зарплата половины работающих жителей превысит 200 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый работник в регионе достигнет этой планки уже через 5,3 года. Половина — через 8 лет. А для 75% занятых порог в 200 тысяч наступит через 10,5 лет. Такие данные следуют из рейтинга РИА Рейтинг, где Новосибирская область заняла 24-е место.

Среди регионов Сибирского федерального округа лучший показатель у Красноярского края: там половина работников получит 200 тысяч рублей через 7,7 года (12-е место в России). На втором месте — Иркутская область с результатом 7,8 года. Замыкает тройку лидеров СФО Новосибирская область (8,0 года, 24-е место). Для сравнения: в Кемеровской области этот срок составляет 8,6 года, в Омской — 9,2 года, в Томской — 9,3 года, в Алтайском крае — 9,4 года.

В среднем по стране половина работников преодолеет порог в 200 тысяч рублей за 8,3 года. Четверть самых высокооплачиваемых россиян — уже через 4,7 года, а трем четвертям жителей потребуется 11,4 года.

Эксперты также отметили, что на всей территории России жители северных регионов быстрее всех достигнут уровня зарплаты в 200 тысяч рублей. Первое место в этом рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (5,7 года для половины населения), Чукотка (5,8 года) и Татарстан (6,2 года). Дольше всего ждать жителям Ингушетии (22,1 года), Чечни (19,1 года) и Дагестана (15,6 лет).

Ранее редакция сообщала о том, что летние подработки разогнали доход до 80 000 в Новосибирске.

Источник фото: Infopro54, автор- Юлия Данилова

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Автор: Юлия Данилова

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В мэрию Новосибирска поступила инициативная заявка на заключение концессионного соглашения от «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков.

— Речь идет о сетях и источниках, расположенных на ОбьГЭСе. Они все уходят у нас в новое концессионное соглашение, — подчеркнул Зайков.

Жители Новосибирска жалуются на невывезенные мешки с мусором и дорожной пылью

Автор: Мария Гарифуллина

Прошло десять дней со дня новосибирского общегородского субботника, но во дворах и на улицах остаются невывезенными мешки с мусором.

В редакцию Infopro54 обратились жители улицы Садовая в Октябрьском районе. Они сообщают, что на газонах складированы черные мешки с сухой листвой и мусором. Многие мешки уже порваны, содержимое высыпается наружу. В управляющей компании в ответ на обращения жителей говорят, что вывоз зависит от наличия техники и как только будет свободная машина, мешки увезут на свалку. Похожую картину можно увидеть и в других дворах.

Русфонд собирает средства для двухлетнего малыша с ДЦП

Аппарат искусственной вентиляции легких, два месяца в реанимации, шунтирование головного мозга, операция на глазах — так началась жизнь двухлетнего Саши Гаврилюка из Новосибирска.

Мальчик родился на 26-й неделе беременности весом менее килограмма. Из-за глубокой недоношенности и гипоксии почти месяц он провел на ИВЛ. Вскоре после выписки у Саши обнаружили скопление спинномозговой жидкости в головном мозге. Ему установили шунт для ее оттока, а затем сделали операцию на глазах из-за повреждения сосудов. Шунт работал плохо, из-за чего ребенок много времени провел в больницах. В год врачи поставили диагноз: детский церебральный паралич.

Сезон пешеходных экскурсий стартует в Новосибирске на этой неделе

Автор: Юлия Данилова

Музей Новосибирска сообщил о старте пешеходных экскурсий, которые проводят гиды в городе. Первая состоится на этой неделе. Новосибирцы и гости города смогут прогуляться по историческому центру, купеческим кварталам, Нарымскому скверу и зелёным уголкам Заельцовки, а также послушать городские легенды и подлинные истории старого Ново-Николаевска.

К примеру, на одной из экскурсий рассказывается о первой аптеке Ново-Николаевска, первой кофейной в доходном доме купчихи Бузолиной, солдатском бунте 1917 года, ограблении квартиры ювелира налётчиками банды Пименова и других историях Тихого центра.

Колокольный звон впервые раздался на месте затопленного старого Бердска

Автор: Артем Рязанов

В Сибирском центре колокольного искусства 310 раз ударили в колокол, символизируя возраст второго по величине города Новосибирской области — Бердска. Об этом рассказали в пресс-службе Новосибирской митрополии. Под руководством протоиерея Павла Плотникова церковный хор Преображенского кафедрального собора исполнил пасхальные песнопения и молитвенные поминания жителей старого города. 70 лет Новосибирское водохранилище скрывает его руины и остатки.

Напомним, в 1950-х годах, когда началось строительство Новосибирской ГЭС, было принято решение перенести Бердск на новое место. Переезд бердчан на нынешнюю территорию начался в 1953 году и завершился к 1957 году, когда был запущен первый гидроагрегат Новосибирской ГЭС. Полное наполнение Обского водохранилища произошло за два года.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

