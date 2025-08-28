Чиновника мэрии Новосибирска привлекли к административной ответственности

Прокуратура области провела проверку порядка рассмотрения обращений жителей Новосибирска. Как выяснили сотрудники ведомства, департамент образования не в полном объеме рассмотрел обращение гражданина о нарушениях со стороны одной из школ города, а на второе обращение заявитель ответ вообще не получил.

В итоге глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев решением мирового судьи признан виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений и привлечен к административной ответственности. Постановления не вступили в законную силу.

В прокуратуре пояснили, что обращение связано с обучением ребенка.

Напомним, в середине августа на личном приеме к прокурору Новосибирской области Александру Бучману обратилась мама 7-летней Лизы, которой отказали в приеме в 1 класс одной из школ города. По результатам принятых прокуратурой города Новосибирска мер обеспечено соблюдение прав 30 детей на получение образования по месту жительства.

В начале августа прокурор Новосибирской области Александр Бучман отмечал, что в первом полугодии 2025 года. В целях недопущения нарушений закона при зачислении обучающихся в образовательные организации прокурорами объявлено более 40 предостережений.

Ранее редакция сообщала о том, что за фиктивную прописку для записи в школу в Новосибирске поймали 20 родителей.