Число курьеров в Новосибирске растёт быстрее спроса

За первые пять месяцев 2026 года доля курьерских заказов в структуре городского спроса на логистические услуги выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество активных исполнителей доставки в Новосибирске за тот же срок увеличилось на 14%. Эти данные приводятся в аналитическом отчете российского сервиса Drivee, который изучил динамику рынка в 100 городах страны.

По темпам прироста спроса на доставку Новосибирск разделил четвертое-пятое место с Москвой (также +12%), уступив городам-лидерам. Самый заметный скачок зафиксирован в Самаре (+37%), Тольятти (+33%) и Омске (+22%). При этом динамика сибирской столицы оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге (+9%), и заметно отстала от среднероссийского показателя, который составил +20%.

Рост спроса сопровождается и увеличением числа исполнителей. Прирост курьеров в Новосибирске составил 14%, что незначительно опережает динамику заказов. Стоит отметить, что, согласно данным сервиса по подбору персонала «Зарплата.ру», курьеры вошли в тройку самых востребованных летних подработок — 37% вакансий.

Средний возраст новосибирского курьера в сервисе составляет 34 года. Почти половину исполнителей (49,8%) составляют люди в возрасте от 25 до 40 лет. На молодежь до 25 лет приходится 19%. При этом гендерное распределение остается традиционным: мужчины составляют 87,6% всех зарегистрированных курьеров в Новосибирске.

Структура заказов также сохраняет узнаваемый городской профиль. Чаще всего новосибирцы отправляют готовую еду, цветы, документы и личные вещи. Однако растущая доступность услуги расширяет и номенклатуру отправлений — в числе выполненных заказов значились зубные протезы, микроскоп и голова манекена.

Еще один заметный тренд, отмеченный аналитиками, — появление сверхкоротких маршрутов. Минимальная зафиксированная дистанция в Новосибирске составила 160 метров.

— Доставка становится привычным способом быстро решить бытовую задачу и сэкономить время, — резюмируют аналитики.

В соцсетях можно увидеть комментарии о том, что новосибирцы заказывают доставку из магазина рядом с домом, а то и расположенного на первом этаже здания, булки хлеба, бутылки молока или пакета сметаны.

Ранее редакция сообщала, что курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске.