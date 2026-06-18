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Общество

Слово «преддверие» подвело новосибирских выпускников на ЕГЭ

Автор: Артем Рязанов

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Глава комиссии по разработке КИМов Роман Дощинский связал это с ограниченным словарным запасом школьников

Руководитель комиссии по созданию контрольно-измерительных материалов Роман Дощинский рассказал журналистам, что наибольшие сложности у выпускников на Едином государственном экзамене по русскому языку в 2026 году вызвали трудности с написанием слова «преддверие».

— В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились идентифицировать это слово, хотя был контекст дан: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», — сказал Дощинский журналистам.

Дощинский добавил, что школьники сталкиваются с системными трудностями при написании слов, редко используемых в обычной речи. Недостаток словарного запаса существенно затрудняет их способность применять орфографические правила.

Ранее редакция сообщала о том, что задания в ЕГЭ по английскому в Новосибирске оказались сложнее пробников.

Источник фото: Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Россия

Теги : школа ЕГЭ

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В Первомайском районе Новосибирска построят лыжную базу для всероссийских стартов

Автор: Оксана Мочалова

В Первомайском районе Новосибирска официально разрешено строительство современной лыжной базы. Соответствующее разрешение выдано мэрией города.

Застройщиком выступает муниципальная спортивная школа олимпийского резерва «Центр зимних видов спорта», которая переедет сюда со своей исторической площадки на улице Выборная. Как ранее пояснял министр спорта региона Сергей Ахапов, существующее здание школы построено более полувека назад, а местные трассы уже не соответствуют современным требованиям для турниров высокого уровня.

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Охота‑2026: в Новосибирской области стартует приём заявлений на добычу диких животных

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области с 29 июня начнётся приём заявлений от охотников на добычу медведя и барсука. Сезон охоты на бурых медведей стартует в августе и продлится до конца года — всего в регионе разрешено изъять из популяции 89 особей.

Охота на медведя разрешена в 10 районах области. Наибольшие квоты выделены под Колыванью и Кыштовкой — по 18 медведей, а также для Северного района — 17 особей. В Убинском районе разрешено добыть 11 животных, в Куйбышевском — 10. По одному медведю — в Коченёвском районе, по два — в Мошковском и Болотнинском. Остальные квоты распределены между другими районами.

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Число курьеров в Новосибирске растёт быстрее спроса

Автор: Оксана Мочалова

За первые пять месяцев 2026 года доля курьерских заказов в структуре городского спроса на логистические услуги выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество активных исполнителей доставки в Новосибирске за тот же срок увеличилось на 14%. Эти данные приводятся в аналитическом отчете российского сервиса Drivee, который изучил динамику рынка в 100 городах страны.

По темпам прироста спроса на доставку Новосибирск разделил четвертое-пятое место с Москвой (также +12%), уступив городам-лидерам. Самый заметный скачок зафиксирован в Самаре (+37%), Тольятти (+33%) и Омске (+22%). При этом динамика сибирской столицы оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге (+9%), и заметно отстала от среднероссийского показателя, который составил +20%.

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У новосибирцев выросла популярность тренировок в парках и на набережной

Автор: Юлия Данилова

Летом в сибирском мегаполисе можно найти разные варианты необычных, увлекательных и, что немаловажно, малозатратных спортивных мероприятий практически под любые индивидуальные потребности.

Физические нагрузки необходимы круглый год, однако летом они приобретают особенную значимость, так как длинный световой день и теплая солнечная погода позволяют проводить занятия на свежем воздухе.

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Эвтаназию бездомных животных утвердили в Иркутской области

Автор: Оксана Мочалова

В Иркутской области депутаты регионального парламента приняли закон, который допускает эвтаназию безнадзорных животных при определенных условиях. Инициатива, разработанная Ассоциацией мэров региона, предусматривает возможность введения особого режима — «экстраординарной ситуации». Его планируют объявлять на срок до двух месяцев в случаях, если зафиксирован тяжкий вред здоровью или гибель человека от укусов собак, выявлено бешенство или плотность популяции животных превышает 10 особей на кв. километр.

В таком режиме безнадзорных животных будут отлавливать, содержать в пунктах временного содержания 11 дней, а затем усыплять. Возврат на прежние места обитания в этом случае запрещается. В то же время закон предусматривает строительство приютов за счет средств областного бюджета.

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В новосибирских колледжах будут учить киберспорту

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске запустят программу среднего профессионального образования, направленную на подготовку специалистов в области киберспорта. Студенты будут учиться не только на профессиональных игроков, но и на тренеров, аналитиков, менеджеров команд, комментаторов и организаторов турниров.

Программа рассчитана на 2 года и 10 месяцев и предназначена для выпускников девятых классов. В ходе обучения студенты изучат основы управления командами, проведения соревнований, маркетинга, администрирования и спортивной психологии. Особое внимание будет уделено анализу киберспортивных мероприятий и развитию эмоциональной устойчивости.

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