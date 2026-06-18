Слово «преддверие» подвело новосибирских выпускников на ЕГЭ

Руководитель комиссии по созданию контрольно-измерительных материалов Роман Дощинский рассказал журналистам, что наибольшие сложности у выпускников на Едином государственном экзамене по русскому языку в 2026 году вызвали трудности с написанием слова «преддверие».

— В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились идентифицировать это слово, хотя был контекст дан: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», — сказал Дощинский журналистам.

Дощинский добавил, что школьники сталкиваются с системными трудностями при написании слов, редко используемых в обычной речи. Недостаток словарного запаса существенно затрудняет их способность применять орфографические правила.

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