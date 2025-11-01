Рекламодателям

«Они приезжают зарабатывать»: заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска

  • 01/11/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Лучшими работниками предприниматели считают специалистов из Северной Кореи

Квоты увеличат

Минтруд РФ предложил в 2026 году увеличить квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран до 278,9 тысячи человек. Как пояснили в ведомстве, такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из российских субъектов. На 2025 год квота составляет 234,9 тысячи разрешений. В Минтруде отметили, что по этому механизму в России трудоустраивают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии.

Согласно проекту Минтруда, квоты планируется распределить следующим образом:

  • рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий — 71 088 человек;
  • рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков), — 55 312 человек;
  • рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники, — 45 391 человек;
  • специалисты в области науки и техники — 8557 человек;
  • работники сферы индивидуальных услуг — 4420 человек;
  • операторы промышленных установок и стационарного оборудования — 19 747 человек;
  • неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте, — 13 287 человек;
  • специалисты-техники в области науки и техники — 12 123 человека;
  • квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию, — 5091 человек;
  • рабочие в области электротехники и электроники — 6829 человек;
  • иные профессионально-квалификационные группы — 37 095 человек.

Стоит отметить, что в середине октября Минтруд РФ сократил на 248 единиц квоты иностранцев из визовых стран, которых компании планировали пригласить в 2025 году в страну для работы водителями, продавцами и медработниками.

Регион недобирает «визовых» мигрантов

По состоянию на начало ноября 2025 года, с учетом проведенных корректировок утвержденная квота для работодателей Новосибирской области на выдачу разрешений на работу и приглашений на въезд иностранным гражданам на текущий год составляет 1677 человек. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минтруда и социального развития Новосибирской области.

— Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу утверждается на соответствующий календарный год. В связи с этим работодатель вправе в любой момент в течение года начать процесс оформления разрешительных документов. По оперативной информации Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, по состоянию на 30 октября 2025 года в соответствии с квотой оформлены 968 разрешений на работу (58% от установленной квоты), — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее  правительство РФ на 2025 год предоставило региону 2101 разрешение на работу и приглашение на въезд «визовых» мигрантов. Заявки поступали от 78 работодателей.

На 2026 года о своей потребности в иностранной рабочей силе заявили 88 работодателей региона.

Как пояснили редакции в областном Минтруда, работодатели чаще заявляют о своей потребности в квалифицированных работниках в таких сферах, как обрабатывающие производства (швеи, сборщики обуви), сельское хозяйство (овощеводы), организации общественного питания (повара национальных кухонь), строительная индустрия (арматурщики, плотники), а также оказание персональных услуг населению (массажисты). Изменений в перечне востребованных специалистов нет.

— Ежегодно национальный состав иностранной рабочей силы Новосибирской области не меняется. Работодатели Новосибирской области в рамках квотной кампании приглашают работников из Китайской Народной Республики, Индии, Вьетнама, Туркменистана, Таиланда, Индонезии, Бангладеша и Лаоса, — констатировали в министерстве.

«Сидят и работают»

Алла Литвинова, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

Алла Литвинова: Лизинг иностранных работников станет трендом на рынке труда в 2025 году

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова рассказала редакции, что сейчас у работодателей популярен набор «визовых» сотрудников.

— Например, в одну из компаний, работающих в Подмосковье, было набрано несколько тысяч рабочих из Индии. Речь шла о ремесленных рабочих вакансиях. Люди работают руками и перебирают овощи, — пояснила она.

По словам эксперта, у работодателей сейчас востребованы сотрудники из Северной Кореи, Китая. Их охотно берут компании, работающие в строительной отрасли.

— Они достаточно дисциплинированы, приезжают для того, чтобы работать. Они работают без выходных, и производительность труда у них выше, чем у трудовых мигрантов из Средней Азии. Есть сложности с переводом, но этот вопрос решаемый, — отметила Литвинова.

Редакция Infopro54 поговорила с новосибирскими предпринимателями, у которых есть опыт работы с «визовыми» мигрантами. Эту тему они согласились комментировать только анонимно.

Как выяснилось, в регионе наиболее распространена практика найма таких специалистов в швейной отрасли. Еще до ковида компании из сферы легпрома нанимали сотрудников из Северной Кореи.

— В городе были корейские рабочие, их можно было брать на подряд. Одна корейская швея — это полторы русских. Они отлично работают, у них железная дисциплина, высокое качество продукции. Потом корейцев увезли, и на рынке стало очень грустно. Заменить их невозможно, — говорит предприниматель, занимающийся пошивом одежды.

Еще один участник рынка рассказал, что раньше на фабриках Новосибирска можно было часто встретить индусов. Сейчас их активно приглашают на работу компании Санкт-Петербурга, Барнаула.

— Хорошие сотрудники, у них высокая производительность, они не боятся нагрузки, но при работе с ними важно соблюдать определенные условия. Им нужно устанавливать четкий план на день, чтобы они заранее знали, сколько и какого товара должны выдать. Если план не установлен, то индусы будут работать по минимуму: вместо 200 единиц сошьют 30. Так они устроены, — отметил собеседник редакции.

Хвалили собеседники редакции и сотрудников из Пакистана.

— Что в Индии, что в Пакистане большое население, а зарплаты невысокие, поэтому они охотно приезжают в Россию. Швеями у нас работали только мужчины. Зарплата — от 700 долларов в месяц. Причем они работали 10 часов в неделю по 6 дней. Отличные сотрудники. Ни у кого не болит голова, у всех хорошее настроение. Просто сидят и работают. И очень важный момент — они не привозят сюда свои семьи, так как приезжают зарабатывать, — заявил собственник новосибирской компании из легкой промышленности.

По информации редакции, «визовых» сотрудников приглашают застройщики. Например, у компании «Брусника» специалисты из Индии работают на объектах в Екатеринбурге. Впрочем, тиражировать этот опыт на Новосибирск девелопер пока не планирует.

Есть трудовые мигранты из стран дальнего зарубежья на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности. Однако их представители с корреспондентом редакции обсуждать эту тему отказались.

Собеседники редакции признались, что при взаимодействии с визовыми мигрантами есть свои нюансы: работодатель должен их обеспечить их жильем, питанием, медицинским обслуживанием и выполнить кучу других требований, предусмотренных в миграционном законодательстве. Это достаточно сложно и под силу только довольно крупным компаниям. Малый бизнес такую нагрузку просто не потянет.

Будут искать сотрудников за рубежом

По словам предпринимателей – собеседников редакции, на вакансии, которые занимают «визовые» мигранты, российские сотрудники, как правило, не идут.

— Наши русские рабочие сегодня в принципе неохотно идут на производство. Я бы сказал, что народ заелся, и отсюда падение промышленности, которое мы наблюдаем. Из-за кадрового голода сотрудники выкручивают работодателям руки. Многие владельцы бизнеса, чтобы сохранить компании, сегодня отказываются от развития, режут все возможные расходы, в том числе собственные зарплаты, чтобы платить рабочим. У них прописан до копейки бюджет, учтены все расходы… А потом рабочий приходит и заявляют: «Я взял кредит на машину — повышай мне зарплату»… Этот перекос привел к тому, что предприниматели просто не выдерживают и закрываются  либо начинают смотреть в сторону «визовых» специалистов. Поймите, это происходит не от хорошей жизни. Нас в стране слишком мало — всего 147 млн. При этом в последние годы в России разгоняли промышленность, требовали от бизнеса производить больше, наращивать мощности, не задумываясь о том, что рынок ограничен, работников нет, но нужно было увеличивать выпуск почти всех наименований продукции. Именно поэтому встал вопрос с квотами и рабочей силой, — говорит один из собеседников редакции.

По словам Аллы Литвиновой, в 2026 году она ожидает роста спроса на российском и новосибирском рынке труда на «визовых» мигрантов.

— Наших людей на ремесленные специальности не хватает. Компании будут искать сотрудников за рубежом, — уверена эксперт.

Предприниматель, приехавший в Новосибирск из страны дальнего зарубежья, в разговоре с корреспондентом Infopro54 добавил, что у граждан «визовых» стран также будет расти интерес к работе в России.

— Они едут в РФ потому, что в Америке, Канаде, Европе стало сложнее с оформлением. В России оформление проще, а заработок больше, чем дома, — отметил собеседник.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов, работающих в России по квоте, освободят от экзамена по русскому языку

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

