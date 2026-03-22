Мэр Новосибирска представил проект школы на 1100 мест в Клюквенном

В микрорайоне Клюквенный Калининского района Новосибирска началось строительство новой школы. Разрешение на возведение выдано региональному оператору. Проект финансируется застройщиком в рамках комплексного освоения территории. Здесь уже создается современная жилая застройка, ориентированная на семьи с детьми.

Образовательное учреждение на 1100 мест будет располагаться в четырёхэтажном здании площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Архитектура здания продумана таким образом, чтобы потоки учащихся не пересекались. Проект включает отдельные блоки для начальной школы и для основного и старшего звеньев, что, по задумке авторов, должно повысить комфортность и безопасность учебного процесса.

Школа будет оснащена столовой, актовым залом на 540 мест, несколькими спортивными залами, учебными мастерскими и студиями, библиотекой, а также медицинским блоком. Для младших школьников предусмотрены игровые зоны и комнаты отдыха, а для учащихся начальной школы — группы продлённого дня.

— Здание будет полностью адаптировано для маломобильных жителей: предусмотрены лифты и безбарьерная среда, — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.

