Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ составила 5,6 млрд рублей

Чистая прибыль Россельхозбанка (АО), рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 1 квартал 2019 года составила 5,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что в январе-марте 2019 года РСХБ нарастил совокупный объем привлеченных средств клиентов на 9% до 2,6 трлн рублей. С начала года средства физических лиц выросли на 3%, средства юридических лиц на 13,5%. Банк демонстрирует динамику привлечения средств физических лиц на уровне выше среднерыночного и входит в число лидеров рынка в данном сегменте.

За 3 месяца 2019 года совокупный кредитный портфель Россельхозбанка вырос на 2,5% и достиг 2,2 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц составляет 1,8 трлн рублей, физических лиц – 424 млрд рублей.

Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК составил 1,3 трлн рублей. Значительный рост показал сегмент крупного бизнеса. В первом квартале банк предоставил 284 млрд рублей, что на 30% больше прошлого года. Из них долгосрочные кредиты – 35 млрд рублей.

Особое внимание уделяется и развитию малых форм хозяйствования (МФХ) – за 1 квартал 2019 года на эти цели было направлено 14 млрд рублей. Россельхозбанк, как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК, увеличил объем средств, предоставленных аграриям по ставке не выше 5% годовых – за 3 месяца 2019 года было выдано свыше 66 млрд рублей против 52 млрд рублей годом ранее.

Россельхозбанк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером этого рынка. В частности, банк увеличил выдачу кредитов на проведение сезонных полевых работ на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 116,7 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка