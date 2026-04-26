Вход без выхода: самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования

Менее процента

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подвели промежуточные итоги пилотного проекта по добровольному страхованию самозанятых. Эксперимент, позволяющий получать выплаты по больничным листам, стартовал 1 января 2026 года и за первые три месяца в него вступило всего 0,2% россиян.

Если перевести процентное соотношение в цифры, то из 16 миллионов официально зарегистрированных самозанятых в проекте приняли участие 24900 самозанятых, а выплачивать взносы начали только 19700 из них. Таким образом, в фонд социального страхования поступило чуть более 25 миллионов рублей.

Напомним, по действующему законодательству самозанятые россияне не имеют права на соцстрахование, включая пенсию и больничные. В прошлом году в Минтруда решили исправить эту ситуацию, предложив таким работникам самим оплачивать себе больничные. Так, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года, они могут принять участие в проекте, предварительно выбрав сумму страхового покрытия 35 000 или 50 000 рублей в год. Выплачивать взнос предлагается ежемесячно, по 1344 или 1920 рублей в месяц. При этом получить больничный можно будет только после уплаты указанной суммы в течение полугода.

Предприниматели осторожничают

Столь низкий уровень заинтересованности самозанятых в проекте в Минтруде объясняют тем, что с его начала прошло чуть более трех месяцев, а значит оценивать результаты представляется преждевременным. Однако координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина уверена, что самозанятые, в буквальном смысле слова, боятся становиться участниками нового эксперимента. И причин этому несколько.

— Люди опасаются, что, приняв участие в эксперименте, она дадут негласное согласие на введение обязательного страхования. И да, они имеют полное право так думать. И здесь недочет на законодательном уровне. Это постановление попросту недоработано. Людям не хватает информированности. И, добавлю, что не хватает ее на всех этапах. Многие самозанятые даже не знают, что в стране начался данный эксперимент, — объясняет эксперт.

Многие люди, узнав об инициативе Минтруда, полагают, что ежемесячные выплаты очень высокие и серьезно сократят их и без того небольшой доход. Причина данного заблуждения также кроется в недостаточной осведомленности, добавляет координатор.

— Еще один страх — что они не смогут выйти из системы, когда в ней пропадет необходимость либо резко снизятся доходы. Самозанятые не готовы соглашаться на постоянную выплату. И это тоже легко объяснимо. В постановлении подробно расписано, как можно вступить в проект, но не говорится, как из него выйти. И здесь ответственность ложится на страховщиков. Именно они должны предложить вариант, который устроит как самих самозанятых, так и государство, — поясняет Наталья Пинигина.

Помимо этого, в условиях короткого горизонта планирования, когда бизнесу регулярно преподносят новые вводные, в том числе и на законодательном уровне, самозанятые в большинстве своем уверены, что доступная на данном этапе сумма ежемесячного платежа может резко вырасти в разы. В этом случае они не смогут выйти из программы и им придется пожизненно нести на себе это бремя.

— В целом, конечно, инициатива неплохая, но недоработанная. По моему мнению, если у человека есть достойная финансовая подушка, то ему стоит принять участие в проекте. Если же таковая отсутствует, то не стоит, — резюмирует эксперт.

