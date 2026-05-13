Новосибирский имам рассказал о традициях Курбан‑байрама

В конце мая мусульмане по всему миру, в том числе в Новосибирске, отметят Курбан‑байрам — один из главных исламских праздников. Новосибирский имам Рафаэль Сулейманов рассказал о смысле праздника и особенностях обряда.

В чём суть праздника?

Курбан‑байрам связан с историей пророка Ибрахима, который был готов пожертвовать своим сыном ради исполнения обещания, данного Всевышнему. По словам имама, Всевышний в итоге позволил заменить жертву на барана — с тех пор ежегодно в знак верности и преданности мусульмане совершают обряд жертвоприношения (если имеют для этого средства).

Как проходит обряд?

Как пояснил Сулейманов изданию Om1 Новосибирск, раньше жертвоприношения проводили возле исторической мечети на Фрунзе, 1А, но из‑за жалоб жителей на жестокое обращение с животными обряд перенесли за город. После забоя мясо везут на территорию мечети, где отдают хозяевам животных.

Согласно традиции, хозяин должен разделить мясо жертвенного барана на три части:

одну оставить себе;

вторую отдать родственникам;

третью передать нуждающимся.

Практические детали празднования

Даты жертвоприношений: 27–29 мая (3 дня).

В рамках одной мечети ожидается около 50 жертвенных баранов, а по всему Новосибирску — до 500 голов (некоторые мусульмане проводят обряд на собственных участках).

Посещаемость мечети: на праздничный намаз приходит около тысячи человек; многие посещают мечеть только по большим праздникам, из‑за чего в эти дни на улицах города рядом с мечетями создаётся особый ажиотаж.

