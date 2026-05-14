Власти Новосибирска отказались от прежнего проекта межевания на Сухарной

Мэрия Новосибирска утвердила новый проект межевания квартала в границах улиц Сухарной, Владимировской и береговой линии реки Оби. Документ подписан мэром Максимом Кудрявцевым 12 мая 2026 года и затрагивает земельные участки в Железнодорожном и Заельцовском районах города.

Документ предусматривает образование десятков новых участков, перераспределение существующих наделов и изъятие ряда территорий для муниципальных нужд. Основная цель — чётко определить границы образуемых и изменяемых земельных участков.

Согласно тексту постановления, на первом этапе формируются участки для многоэтажной жилой застройки, объектов образования и коммунальной инфраструктуры. На втором этапе десятки мелких наделов объединят в более крупные территории под строительство школ и жилых комплексов.

Всего под изъятие для муниципальных нужд попадает 79 земельных участков. Из них не менее 75 сейчас заняты частными жилыми домами на улицах Сухарной и 2-й Сухарной. Дома будут снесены, а освободившиеся территории передадут под новую застройку.

Предыдущее постановление мэрии от 22 июля 2024 года № 5499 признано утратившим силу. Два года назад акцент делался на многоэтажную жилую застройку, бытовое обслуживание и гаражи, а частные дома под изъятие не попадали. В новой версии усилили коммунальную инфраструктуру — количество участков под котельные и трансформаторные подстанции выросло, а сам проект разбили на два этапа вместо одного.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра — начальника департамента строительства и архитектуры Евгения Улитко.

