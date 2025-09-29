Дефицит бюджета Новосибирской области на 2025 год превысил план

Бюджет Новосибирской области на 2026 год формируется «жестко и сложно». Об этом сообщил первый вице-премьер региона Владимир Знатков на оперативном совещании 29 сентября.

— Не подключайте, просьба, новых депутатов в лоббировании интересов тех или иных районов и по объектам, — обратился он к главам муниципальных образований.

Знатков сообщил, что параметры проекта бюджета на 2026 год станут известны через неделю.

При этом министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко заявил о том, что и бюджет 2025 года исполняется сложно. По его словам, к 26 сентября дефицит бюджета увеличился до 45 миллиардов рублей, превысив плановый показатель в 43,5 миллиардов рублей.

— Расходы исполнены на 66%, финансируются в графике, но тем не менее, учитывая высокий дефицит бюджета, прошу оперативно отрабатывать решения по маневру расходной частью, — сказал Голубенко.

Напомним, по доходам бюджет 2025 года запланирован в сумме 330,4 млрд рублей, по расходам — 346,2 млрд. Ранее Минфин отмечал, что в регионе возникли сложности со сбором налога на прибыль. На 1 сентября 2025 года госдолг региона составлял 91,6 млрд рублей, из них 38,6 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 52,9 млрд — на облигации.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский научный центр вернет в бюджет 41 миллионов рублей.