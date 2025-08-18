Новосибирский научный центр вернет в бюджет 41 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Минобрнауки РФ к Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий РАН. Напомним, федеральное ведомство обратилось в суд с иском к СФНЦА в январе 2025 года. Речь шла о взыскании денежных средств гранта на сумму 41 млн рублей.

Как сообщал ТАСС, со ссылкой на пресс-службу центра, в 2024 году СФНЦА получил мегагрант изучение экотоксических свойств применяемых в сельском хозяйстве групп пестицидов. Однако, совет по грантам признал результаты проведенной работы недостигнутыми, условия невыполненными, сдачу отчетности несвоевременной.

По данным Контур.Фокус, СФНЦА РАН образован в 1999 году в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области. Центр специализируется на проведении фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований в области ветеринарной медицины, переработки сельхозсырья, земледелия и др. Основной вид деятельности — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Функции и полномочия учредителя СФНЦА РАН от имени Российской Федерации осуществляет федеральное министерство науки и высшего образования. Директор — Кирилл Голохваст. У Центра 10 филиалов в нескольких регионах России (Новосибирская область, Кемеровская область, Иркутская область, Республика Тыва, Республика Бурятия и др). В активе научного центра 68 госконтрактов на общую сумму 52 млн рублей, 1809 контрактов в качестве заказчика.

Ранее редакция сообщала о том, что оператор программы научных мегагрантов стал соответчиком по иску.