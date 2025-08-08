В Новосибирской области растет недоимка по налогам в бюджет

По итогам первого полугодия 2025 года недоимка по налогам в бюджет Новосибирской области составила 7,3 млрд рублей — 4,48% в общей сумме доходов бюджета (162,8 млрд). Годом ранее в этот период она была 6,3 млрд рублей (3,86%), в 2023 году — 7,5 млрд (4,95%), сообщили в Минфине региона.

— Недоимка — это сумма налога, которую налогоплательщики не заплатили в установленный срок. Причина неуплаты не важна. На сумму недоимки начисляются пени, — подчеркнули в ведомстве.

Треть недоимки сформировалось по налогу на прибыль организаций — 2,3 млрд рублей. Еще 20% приходится на НДФЛ — 1,4 млрд. Почти 18% по налогам на совокупный доход — 1,25 млрд.

По транспортному налогу новосибирцы недоплатили в бюджет региона 839 млн рублей. По налогу на имущество организаций — 372 млн, по налогу на землю — 343 млн рублей.

Напомним, для пополнения доходной части регион в начале июля доразместил облигационный заем на 2 млрд рублей. Сейчас на госзакупках идет поиск подрядчиков для предоставления области кредитов.

В июне эксперты сообщали, что темп роста неплатежей ИП в регионах Сибири принял массовый характер и заявляли, что ожидают рост числа банкротств предпринимателей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сократились поступления по налогу на прибыль и транспортному налогу.