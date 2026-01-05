Поиск здесь...
Развод подорожал в восемь раз в Новосибирске

Дата:

Новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года

Федеральные власти продолжают разрабатывать меры, направленные на укрепление и сохранение семьи. На этот раз по супругам, решившим развестись, решили ударить рублем. Так, с 1 января 2026 года госпошлина на расторжение брака выросла с 650 рублей до 5 тысяч рублей.

Обновленный тариф будут применять и к супругам, решившим развестись по взаимному согласию и не имеющим детей, и к тем, кто будет расторгать брак через суд. Напомним, что обращаться в судебные органы придется семьям с несовершеннолетними детьми и в случае несогласия мужа или жены.

При этом независимо от самого процесса протекания бракоразводного процесса, госпошлину придется оплатить обоим супругам. Правда, есть исключения. Если один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок больше трех лет, пошлина составит всего 350 рублей.

Напомним, что этот федеральный закон был принят еще в августе 2026 год, а его инициаторы утверждали, что значительное повышение финансовой нагрузки заставит супругов урегулировать возникший конфликт без обращения в суд.

Одновременно подорожает и смена фамилии. С начала этого года данная услуга обойдется также в 5000 рублей, что в два раза больше, чем ранее.

При этом стоимость регистрации браков осталась прежней, 350 рублей.

Добавим, в 2024 году в Новосибирской области увеличилось число молодожёнов. Согласно статистики регионального ЗАГС, жители области стали реже разводиться и чаще вступать в брак. За 10 месяцев 2024 года отделами ЗАГС Новосибирской области было составлено 17284 записи актов о заключении брака. Это на 535 больше, чем за аналогичный период 2023 года. Составлено 10744 записи актов о расторжении брака, что на 976 меньше показателей 10 месяцев 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в красивые даты новосибирцы заключают больше браков

Фото freepik, автор: freepik.

