Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Депутаты единогласно одобрили первые поправки в бюджет Новосибирской области

Дата:

Дополнительные средства будут направлены на решение приоритетных социальных вопросов

Депутаты регионального Заксобрания единогласно одобрили первые в текущем году корректировки областного бюджета, утвердив их сразу в двух чтениях. В заседании законодательного органа принял участие глава региона Андрей Травников.

Губернатор отметил, что многолетнее сотрудничество с Законодательным Собранием Новосибирской области позволило Правительству региона выработать четкие приоритеты для весенних бюджетных поправок. По его словам, первостепенной задачей является обеспечение завершения всех начатых проектов и работ, следуя принципу: начатое должно быть доведено до конца, несмотря на трудности. Дальнейшая цель — максимальное вовлечение Новосибирской области в федеральные программы и нацпроекты, а также выполнение поручений Президента РФ. Для этого выделяются средства на софинансирование, разработку проектной документации для будущих заявок и интеграции в федеральные инициативы. И ещё один обязательный сезонный вопрос — подготовка муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону.

Изменения в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Дополнительные средства будут направлены на решение приоритетных социальных вопросов, включая поддержку сельхозпроизводителей, строительство образовательных и медицинских учреждений, а также реализацию национального проекта «Экологическое благополучие».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

361
0
0
Предыдущая статья
Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека
Следующая статья
Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

Автор: Юлия Данилова

«Провальная «мусорная реформа» получила новый импульс после третьей попытки отдать в концессию строительство мусороперерабатывающих заводов и мусорных полигонов и третий раз вызывает возмущение и неприятие жителей Новосибирского района». Об этом заявил депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов.

— Встретился с депутатами и жителями Плотниковского сельсовета, в очередной раз выступающих против размещения полигона рядом с их селом, дачными кооперативами, коттеджными поселками и детскими оздоровительными лагерями, — сообщил депутат.

Читать полностью

На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона объявило торги на поиск подрядчика для капитального ремонта лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Линевская районная больница». Стартовая цена контракта составляет 350 млн рублей. Сроки исполнения контракта — до декабря 2027 года.

Ранее главный врач Линевской районной больницы Оксана Смирнова сообщала, что проектно-сметная документация по объекту была подготовлена еще в 2023 году. По ее словам, ремонт будет проходить поэтапно, поэтому больница продолжит свою работу и будет принимать пациентов.

Читать полностью

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

22 апреля в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей под председательством Андрея Панферова. Традиционно на заседании были представлены итоги работы бизнес-омбудсмена за прошедший год. В заседании приняли участие руководители ведущих отраслевых и общественных объединений, предприниматели, представители прокуратуры и регионального парламента.

Ключевое место в деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2025 году занимала работа с поступающими обращениями бизнесменов.

Читать полностью

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Автор: Юлия Данилова

Как и ожидалось на апрельской сессии депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. Теперь кандидаты на должность главы Минсельхоза должны выноситься на обсуждение регионального парламента в обязательном порядке.

После этого на рассмотрение Заксобрания был вынесен вопрос о согласовании на должность нового министра сельского хозяйства, заместителя губернатора Новосибирской области. Во время второго перерыва его кандидатуру рассмотрел комитет по АПК Заксобрания и вынес председатель комитета Денис Субботин.

Читать полностью

На апрельской сессии Заксобрания сенатор Карелин отметил непокорный Бердск

Автор: Юлия Данилова

В ходе отчета о деятельности за 2025 год сенатор Новосибирской области от регионального парламента Александр Карелин напомнил о прошедших выборах (Избирались депутаты Законодательного собрания и горсовета Новосибирска. — Ред.).

— Мы смогли пройти эти выборы, сохранив правильные, конструктивные, деятельные взаимоотношения. Андрей Иванович (Шимкив, спикер Заксобрания. — Ред.) сквозь слезу благодарил вас за избрание. Я понимаю, что создана стабильная, деятельная, а самое главное — эффективная система управления. Маневры сделаны, результаты прирастают, общая репутация приобретена, но мы представляем большую, сложно сконструированную область, — отметил Карелин.

Читать полностью

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Автор: Юлия Данилова

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя намерена побороться за депутатский мандат на грядущих выборах в российский парламент. Об этом она сообщила на своей странице в ВКонтакте. Однако в этот раз она пойдет на выборы по округу 209 в Москве.

— Неожиданно для меня Московская партийная организация КПРФ выдвинула меня кандидатом на выборы в Госдуму по округу 209 в Москве. Выиграть выборы на округе, особенно в Москве, где правящая партия зубами держится за власть, крайне проблематично. Но, если я сумею забрать у ЕР как можно больше голосов, я посчитаю свою миссию выполненной, — подчеркнула Ганзя.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности