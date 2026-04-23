Депутаты единогласно одобрили первые поправки в бюджет Новосибирской области

Депутаты регионального Заксобрания единогласно одобрили первые в текущем году корректировки областного бюджета, утвердив их сразу в двух чтениях. В заседании законодательного органа принял участие глава региона Андрей Травников.

Губернатор отметил, что многолетнее сотрудничество с Законодательным Собранием Новосибирской области позволило Правительству региона выработать четкие приоритеты для весенних бюджетных поправок. По его словам, первостепенной задачей является обеспечение завершения всех начатых проектов и работ, следуя принципу: начатое должно быть доведено до конца, несмотря на трудности. Дальнейшая цель — максимальное вовлечение Новосибирской области в федеральные программы и нацпроекты, а также выполнение поручений Президента РФ. Для этого выделяются средства на софинансирование, разработку проектной документации для будущих заявок и интеграции в федеральные инициативы. И ещё один обязательный сезонный вопрос — подготовка муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону.

Изменения в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Дополнительные средства будут направлены на решение приоритетных социальных вопросов, включая поддержку сельхозпроизводителей, строительство образовательных и медицинских учреждений, а также реализацию национального проекта «Экологическое благополучие».