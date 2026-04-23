Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Обвал до 70%

По итогам первого квартала 2026 года индекс промышленного производства в Новосибирской области снизился почти на 7%. Больше всего он рухнул в добывающих производствах — почти на 15%, а также в коммунальной сфере, свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Исключение составил энергетический сектор — здесь был зафиксирован рост индекса почти 5%.

Самый большой провал, по сравнению с первым кварталом 2025 года, наблюдался в следующих отраслях:

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-71,2%);

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (-54,5%);

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-34,9%);

производство кокса и нефтепродуктов (-27%);

производство мебели (-24,3%). Здесь серьезное падение продолжается второй год.

Мартовский отскок

При этом в марте наметилась положительная динамика: индекс вырос на 13% к февралю 2026 года. В основном за счет роста в сфере обрабатывающих производств — на 18,6%. То сеть в экономике сохраняется тренд, сформировавшийся в 2025 году.

В лидерах роста по итогам квартала оказались компании, работающие в следующих сферах:

производство бумаги и бумажных изделий (+41,9%);

производство прочих транспортных средств и оборудования (+11,8%);

производство пищевых продуктов (+3,7%).

Впрочем, на финальные результаты квартала это влияние не оказало. Как уже отмечалось, индекс в итоге остался в минусе.

Падение продолжается

Напомним, по итогам 2025 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 97,9% к уровню 2024 года. И.о министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов отмечал, что снижение связано с высокой базой прошлого года и общероссийскими мерами по сдерживанию инфляции. Он также заявлял, что ключевой задачей предприятий на 2026 год — сохранить позиции в условиях непростой ситуации в экономике.

При этом по итогам 2025 года больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения. Лидером по количеству организаций, закончивших год «в плюсе», по-прежнему является образовательная сфера.

