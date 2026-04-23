Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Автор: Юлия Данилова

Ситуацию не удалось исправить за счет оживления в сфере обрабатывающих производств

Обвал до 70%

По итогам первого квартала 2026 года индекс промышленного производства в Новосибирской области снизился почти на 7%. Больше всего он рухнул в добывающих производствах — почти на 15%, а также в коммунальной сфере, свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Исключение составил энергетический сектор — здесь был зафиксирован рост индекса почти 5%.

Самый большой провал, по сравнению с первым кварталом 2025 года, наблюдался в следующих отраслях:

  • производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-71,2%);
  • деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (-54,5%);
  • производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-34,9%);
  • производство кокса и нефтепродуктов (-27%);
  • производство мебели (-24,3%). Здесь серьезное падение продолжается второй год.

Мартовский отскок

При этом в марте наметилась положительная динамика: индекс вырос на 13% к февралю 2026 года. В основном за счет роста в сфере обрабатывающих производств — на 18,6%. То сеть в экономике сохраняется тренд, сформировавшийся в 2025 году.

В лидерах роста по итогам квартала оказались компании, работающие в следующих сферах:

  • производство бумаги и бумажных изделий (+41,9%);
  • производство прочих транспортных средств и оборудования (+11,8%);
  • производство пищевых продуктов (+3,7%).

Впрочем, на финальные результаты квартала это влияние не оказало. Как уже отмечалось, индекс в итоге остался в минусе.

Падение продолжается

Напомним, по итогам 2025 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 97,9% к уровню 2024 года. И.о министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов отмечал, что снижение связано с высокой базой прошлого года и общероссийскими мерами по сдерживанию инфляции. Он также заявлял, что ключевой задачей предприятий на 2026 год — сохранить позиции в условиях непростой ситуации в экономике.

При этом по итогам 2025 года больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения. Лидером по количеству организаций, закончивших год «в плюсе», по-прежнему является образовательная сфера.

Ранее редакция сообщала о том, что выручка новосибирских застройщиков за квартал упала на 44%. К середине лета рынок недвижимости России откатится по выручке на два-три года назад, прогнозируют эксперты.

Фото freepik, автор: freepik, создано с помощью нейросети.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Рубрики : Бизнес Промышленность

Депутаты единогласно одобрили первые поправки в бюджет Новосибирской области

Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека

Автор: Юлия Данилова

В период навигации 2026 года на сибирских реках будут работать две круизные федеральные компании: «Созвездие» и «Водоходъ».

По словам заместителя директора круизной компании «Созвездие» Зинаиды Биатовой, в 2026 году компания планирует включить в маршруты теплохода «Сибирская сказка» Омск. Напомним, в 2023 году «Созвездие» запустило маршрут Сургут–Салехард–Ханты-Мансийск–Тобольск, который объединил Ямал, Югру и Тюменскую область. В 2024 году в маршрут была включена Новосибирская область.

На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона объявило торги на поиск подрядчика для капитального ремонта лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Линевская районная больница». Стартовая цена контракта составляет 350 млн рублей. Сроки исполнения контракта — до декабря 2027 года.

Ранее главный врач Линевской районной больницы Оксана Смирнова сообщала, что проектно-сметная документация по объекту была подготовлена еще в 2023 году. По ее словам, ремонт будет проходить поэтапно, поэтому больница продолжит свою работу и будет принимать пациентов.

В 2026 году в Новосибирске построят более 10 километров новых теплосетей

Всего в текущем году будет построено 52 объекта теплоснабжения для строящихся домов. Основной акцент делается на районы, где активно развивается жилищное строительство, а именно на Калининский и Первомайский. Эти работы станут дополнением к масштабной программе по замене существующих теплосетей, общий объем которой не менее 60 километров.

Новосибирская теплосетевая компания (НТСК) намерена проложить новые коммуникации на 52 участках в соответствии с запросами городских властей и застройщиков. Общая протяженность новых теплосетей составит не менее 10,4 километра. Значительная часть работ, а именно около трети, приходится на два крупных объекта.

Новосибирский завод металлоконструкций внедрит цифровой контроль качества

Новосибирская компания «Металлостандарт», специализирующаяся на производстве металлоконструкций, стала участником федеральной инициативы «Производительность труда». Предприятие планирует внедрить систему машинного зрения для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в области производительности труда Новосибирской области и используя возможности его лаборатории искусственного интеллекта, компания займется разработкой инновационного цифрового инструмента для проверки готовых металлоконструкций.

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

22 апреля в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей под председательством Андрея Панферова. Традиционно на заседании были представлены итоги работы бизнес-омбудсмена за прошедший год. В заседании приняли участие руководители ведущих отраслевых и общественных объединений, предприниматели, представители прокуратуры и регионального парламента.

Ключевое место в деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2025 году занимала работа с поступающими обращениями бизнесменов.

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Автор: Юлия Данилова

Как и ожидалось на апрельской сессии депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. Теперь кандидаты на должность главы Минсельхоза должны выноситься на обсуждение регионального парламента в обязательном порядке.

После этого на рассмотрение Заксобрания был вынесен вопрос о согласовании на должность нового министра сельского хозяйства, заместителя губернатора Новосибирской области. Во время второго перерыва его кандидатуру рассмотрел комитет по АПК Заксобрания и вынес председатель комитета Денис Субботин.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Бизнес Промышленность

Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

