Депутаты единогласно одобрили проект бюджета Новосибирска на три года

В ходе 3-й сессии городского Совета депутатов Новосибирска был принят в первом чтении бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Предварительно проект бюджета был вынесен на публичные слушания, а также рассмотрен на заседаниях президиума мэрии и постоянных комиссиях Совета депутатов. По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, благодаря плодотворной работе администрации города и депутатского корпуса при поддержке областного правительства, сформирован сбалансированный трехлетний бюджет, гарантирующий финансирование ключевых сфер городского хозяйства и участие Новосибирска в приоритетных госпрограммах и нацпроектах, а также исполнение социальных обязательств перед жителями.

В 2026 году совокупный объем расходов бюджета города достигнет почти 110 млрд рублей, а к 2028 году — превысит 120 млрд рублей.

На 2026 год запланированы доходы в размере 108,6 млрд рублей и расходы в размере 109,7 млрд рублей, формирующие дефицит в 1,1 млрд рублей. Доходная часть бюджета формируется как из собственных поступлений (более 52 %), так и из безвозмездных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней.

Мэр Кудрявцев отметил, что межбюджетные трансферты уже включают дополнительный миллиард рублей на ремонт новосибирских дорог, что позволит своевременно подготовиться к ремонтным работам в следующем году. Также выделены целевые средства на строительство образовательных учреждений, расселение аварийного жилья и улучшение общественных пространств.

В 2026 году на развитие социальной сферы будет направлено 68,3 млрд рублей (62,2 % от общих расходов), при этом более 55 млрд рублей (около 50 % всех расходов) предназначено для сферы образования.

Расходы на городское хозяйство и прочие направления деятельности составят 41,4 млрд рублей (37,8 % от расходов). На капитальные вложения предусмотрено 6,1 млрд рублей, главным образом в социальную сферу и коммунальное хозяйство.

Свыше 3,2 млрд рублей заложено в проекте бюджета на реализацию трех национальных проектов по восьми направлениям, среди которых наиболее затратные – реконструкция школ, благоустройство, ремонт мостов, переселение граждан из аварийного жилья и выплаты за классное руководство учителям.

На 2027 год запланированы доходы в сумме 113 млрд рублей, а расходы – 114 млрд рублей. На 2028 год доходы составят 120 млрд рублей, расходы – 121 млрд рублей.

Дефицит городского бюджета в 2027 и 2028 годах составит около 1 млрд рублей.

По словам Александра Веселкова, начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска, в процессе предварительного рассмотрения проекта бюджета от десяти комиссий и депутатских объединений поступили предложения по установлению и увеличению расходов по различным направлениям, которые будут рассмотрены при подготовке поправок ко второму чтению.