«Эффект Долиной»: в Новосибирске с продавцов квартир стали чаще требовать справки от психиатров

В Новосибирске агентства недвижимости стали чаще запрашивать у продавцов квартир справки от психиатров. Это связано с «эффектом Долиной». Участники сделок и раньше стремились получить подтверждение вменяемости другой стороны. Но сейчас запрос на это сильно вырос.

Infopro54 опросил риелторов четырех агентств недвижимости и все они подтвердили то, что справки от психиатров и наркологов стали запрашиваться чаще. Приводим комментарий, который описывает ситуацию на рынке.

— Справки такие и раньше оформлялись и прикладывались к документам по сделке. Если речь об ипотечной сделке, например, то это может быть требованием банка. И в целом, когда при разговоре с продавцом возникают сомнения, подозрения, то теоретически есть возможность запросить у него такую справку. В практике риелторов такие случаи есть. У нас сделки сопровождает юрист, и он может запросить справку. А еще это может быть желание продавца, который хочет себя таким образом обезопасить. И если покупатель просит такую справку, то продавец должен ее предоставить. Здесь на самом деле нет какого-то, скажем, принижения продавца. Все понимают, что серьезная покупка которая требует особенных каких-то моментов. В связи со всей этой историей с «эффект Долиной» все стали еще более осторожными и внимательными, и речь о справках заходит всё чаще, — рассказала Infopro54 руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Светлана Суксова.

Правоохранительные органы тоже советуют тем, кто проводит сделки с недвижимостью собирать все возможные доказательства дееспособности продавца квартиры. В конце ноября состоялся посвященный эффекту Долиной» вебинар для риелторов, на котором выступал представитель МВД. Запись есть в распоряжении редакции.

— Если пожилая бабушка готова незамедлительно продать квартиру и по низкой цене, естественно сразу появляется покупатель. По нашему мнению, эту сделку надо отложить на несколько дней. Желательно при этом риэлтору, который эту сделку сопровождает быть с продавцом на постоянной связи. Поскольку все это время, как мы знаем, ее будут усиленно обрабатывать мошенники. Мы часто читаем допросы участников таких вот сделок по уголовным делам. Знаете, все в один голос сообщают, что бабушка отрицала, что она находилась под чем-то воздействием, вела себя уверенно. Потому что звонившие ей подробно дали инструкцию, как надо себя вести, как отвечать на ваши вопросы. Эти вопросы мошенникам уже известны. Значит, по нашему мнению, при совершении сделки, если со стороны продавца выступает пожилое лицо, естественно, необходимо проведение его комплексного психологического, психиатрического обследования, — сказал заместитель начальника управления следственного департамента МВД России, полковник юстиции Александр Бойков.

Напомним, что согласно данным Российской гильдии риелторов, количество судебных споров, в которых продавцы требуют вернуть квартиру после сделки, за год выросло на 15–20%.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске стали появляться объявления о продаже квартир, в которых указано, что продавец не является пожилым человеком и не является Ларисой Долиной.