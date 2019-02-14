Держатели карт «Panasonic» Россельхозбанка экономят на покупке бытовой техники и не только

Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» предлагает своим клиентам оформить карту «Panasonic», позволяющую получать кешбэк в размере от 5% до 20% от суммы покупок в виде бонусных баллов и приобретать технику японского бренда с существенной скидкой. Также все владельцы карт автоматически становятся участниками регулярных акций банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В партнерстве с компанией «Panasonic Россия» АО «Россельхозбанк» предлагает дебетовые и кредитные карты на базе международной платежной системы JCB с бесплатным выпуском и обслуживанием. Открыв кобрендовую карту «Panasonic», клиент Россельхозбанка становится участником программы лояльности «Club Panasonic» на специальных условиях и получает на счет 10 тысяч приветственных бонусов.

Расплачиваясь картой в фирменном интернет-магазине Panasonic Eplaza, клиент получает кешбэк в размере 20% от суммы транзакции в виде бонусных баллов. За все другие операции оплаты товаров и услуг будет начислено баллами 5% от суммы покупок.

Накопленные бонусные баллы можно конвертировать в скидки на товары Panasonic в интернет-магазине Panasonic Eplaza (один балл равен одному рублю). Максимальный размер скидки за баллы варьируется и в некоторых случаях может доходить до 50% от стоимости товара. При этом баллами можно оплатить часть покупки, а размер возможной скидки не зафиксирован и может меняться.

Также в настоящее время владельцы карт «Panasonic» имеют возможность получить целый ряд скидок при оплате услуг, в том числе при покупке авиабилетов, бронировании отелей, оплате поездок на такси. Подробности об условиях акций, сроках и порядке их проведения – на официальном сайте банка в разделе «Акции».

— Преимущества карты «Panasonic» оценили не только поклонники бренда Panasonic, но и клиенты, заинтересованные в качественном банковском обслуживании и экономии денежных средств при совершении ежедневных покупок, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Узнать подробную информацию о тарифах и условиях обслуживания, а также оформить заявку на выпуск карты «Panasonic» можно на сайте банка и в любом офисе Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Фото: пресс-служба банка