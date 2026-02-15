Десять родителей бросили детей в больницах Новосибирской области

Родители отказываются забирать детей из больницы после лечения и количество таких прецедентов в Новосибирской области растет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

— В мой адрес всё чаще поступают сигналы: малыш здоров, выписан, а родители не торопятся везти его домой, пока не вмешаются медицинские работники и специалисты системы профилактики, — констатировала омбудсмен на совещании с представителями Минздрава и Минсоцразвития.

По ее словам, на середину февраля 10 родителей отказываются забирать детей из больниц региона, а органы профилактики и опеки не принимают оперативные меры по решению судьбы этих ребятишек.

Болтенко напомнила, если родитель отказывается забирать ребёнка, то медицинская организация обязана немедленно связаться с органами системы профилактики. Однако это не всегда соблюдается. Она потребовала от главврачей медучреждений региона немедленно проинформировать о детях, которые находятся более одного месяца в больнице, здоровы, но так и не уехали по домам.

После получения и анализа данных в регионе планируется скорректировать порядок по механизму маршрутизации ребёнка из больницы. По мнению Надежды Болтенко, это поможет в выявлении раннего семейного неблагополучия.

В ходе ежегодного отчетного доклада перед горсоветом мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечал, что сейчас в городе зарегистрировано около 3000 детей сирот. 94% из них живут в семьях. Порядка 140 детей находятся в детских домах. Количество детских домов в городе сократилось с 9 до 3.

