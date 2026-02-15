Дороже ананасов: в магазинах Новосибирска ограничивают отпуск огурцов в одни руки

Лидером роста цен в продуктовой корзине новосибирцев в 2026 году однозначно стали огурцы. По сообщениям в соцсетях, якобы, есть случаи, когда за килограмм этих овощей в Новосибирске просят 1000, и даже 1500 рублей. Сразу скажем, что такие ценников корреспондентам редакции по городу найти не удалось.

Но те, которые встречаются, вызывают удивление.

Например, в сети «Ярче» за килограмм просят 300 рублей. Причем на ценнике написано, что товар продается не более 5 кг в одни руки. Рядом на полке лежат заграничные ананасы по 220 рублей за килограмм.

— В «Ярче», «Чижике» закупают огурцы торговцы с рынка, а потом у себя продают за 400, — пишут в соцсетях новосибирцы.

В «Пятерочке» огурцы из Тюмени продаются по цене почти 145 рубля за штуку, при этом вес овоща на ценнике корреспонденту найти не удалось. Цена короткоплодных люксовых огурцов — 269 рублей за 450 граммов, то есть в перерасчете за килограмм — почти 596 рублей. Среднеплодные гладкие там же стоят почти 260 рублей за 600 грамм (426 руб за кг)

В «Магните» социальная цена гладких огурцов 214 руб за 600 граммов (356 руб), в «Чижике» — 309 рублей.

Во многих магазинах вид огурцов уже далек от первой свежести. Как пояснили корреспонденту редакции продавцы, покупатели овощи не берут, поэтому на них постепенно вводят скидки.

По данным Новосибирскстата, в феврале 2025 года в Новосибирской области огурцы в среднем стоили 263 рубля за кг, а в феврале 2026 года — 337 рублей за килограмм. Отметим, что в это время цены на овощи в регионе традиционно начинают повышаться.

Интересно, что цена на помидоры, которые растут в соседних с огурцами теплицах, в регионе в феврале 2026 года, по данным Новосибирскстата, составляла 256 рублей, а годом ранее — 255,81 рублей. В магазинах томаты можно встретить около 200 рублей за кг.

На минувшей неделе депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров направил письмо-запрос в ФАС Новосибирской области на предмет проверки обоснованности роста цен на огурцы в магазинах региона.

— Вокруг Новосибирска огромные тепличные комплексы с огурцами, а цены в магазинах — выше привозных бананов и уже сопоставимы с ценами на курицу, мясо и креветки, — возмутился Бурмистров.

В конце прошлой недели проверку цен на огурцы начала прокуратура.

По данным Росстата, средняя цена за килограмм огурцов в стране н начало февраля составляла 317,18 рублей. По сравнению с началом ноября 2025 года она выросла в два раза, с конца декабря — почти полтора раза.

Ранее редакция сообщала о том, что огурцы в России подешевеют только к лету. Ценник на овощ в области превысил среднероссийский на 15%.