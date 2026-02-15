Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

Дороже ананасов: в магазинах Новосибирска ограничивают отпуск огурцов в одни руки

Автор: Юлия Данилова

Дата:

При этом цены на тепличные помидоры остаются на уровне февраля 2025 года

Лидером роста цен в продуктовой корзине новосибирцев в 2026 году однозначно стали огурцы. По сообщениям в соцсетях, якобы, есть случаи, когда за килограмм этих овощей в Новосибирске просят 1000, и даже 1500 рублей. Сразу скажем, что такие ценников корреспондентам редакции по городу найти не удалось.

Но те, которые встречаются, вызывают удивление.

Например, в сети «Ярче» за килограмм просят 300 рублей. Причем на ценнике написано, что товар продается не более 5 кг в одни руки. Рядом на полке лежат заграничные ананасы по 220 рублей за килограмм.

— В «Ярче», «Чижике» закупают огурцы торговцы с рынка, а потом у себя продают за 400, — пишут в соцсетях новосибирцы.

В «Пятерочке» огурцы из Тюмени продаются по цене почти 145 рубля за штуку, при этом вес овоща на ценнике корреспонденту найти не удалось. Цена короткоплодных люксовых огурцов — 269 рублей за 450 граммов, то есть в перерасчете за килограмм — почти 596 рублей. Среднеплодные гладкие там же стоят почти 260 рублей за 600 грамм (426 руб за кг)

Огурцы из Тюмени продаются по цене почти 145 рубля за штуку

В «Магните» социальная цена гладких огурцов 214 руб за 600 граммов (356 руб), в «Чижике» — 309 рублей.

Социальная цена гладких огурцов 214 руб за 600 граммов

Во многих магазинах вид огурцов уже далек от первой свежести. Как пояснили корреспонденту редакции продавцы, покупатели овощи не берут, поэтому на них постепенно вводят скидки.

По данным Новосибирскстата, в феврале 2025 года в Новосибирской области огурцы в среднем стоили 263 рубля за кг, а в феврале 2026 года — 337 рублей за килограмм. Отметим, что в это время цены на овощи в регионе традиционно начинают повышаться.

Интересно, что цена на помидоры, которые растут в соседних с огурцами теплицах, в регионе в феврале 2026 года, по данным Новосибирскстата, составляла 256 рублей, а годом ранее — 255,81 рублей. В магазинах томаты можно встретить около 200 рублей за кг.

Цена на помидоры, которые растут в соседних с огурцами теплицах,

На минувшей неделе депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров направил письмо-запрос в ФАС Новосибирской области на предмет проверки обоснованности роста цен на огурцы в магазинах региона.

— Вокруг Новосибирска огромные тепличные комплексы с огурцами, а цены в магазинах — выше привозных бананов и уже сопоставимы с ценами на курицу, мясо и креветки, — возмутился Бурмистров.

В конце прошлой недели проверку цен на огурцы начала прокуратура.

По данным Росстата, средняя цена за килограмм огурцов в стране н начало февраля составляла 317,18 рублей. По сравнению с началом ноября 2025 года она выросла в два раза, с конца декабря — почти полтора раза.

Ранее редакция сообщала о том, что огурцы в России подешевеют только к лету. Ценник на овощ в области превысил среднероссийский на 15%.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : рост цен Помидоры огурцы

1 022
0
0
Предыдущая статья
Десять родителей бросили детей в больницах Новосибирской области

Десять родителей бросили детей в больницах Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Родители отказываются забирать детей из больницы после лечения и количество таких прецедентов в Новосибирской области растет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

— В мой адрес всё чаще поступают сигналы: малыш здоров, выписан, а родители не торопятся везти его домой, пока не вмешаются медицинские работники и специалисты системы профилактики, — констатировала омбудсмен на совещании с представителями Минздрава и Минсоцразвития.

Читать полностью

Новосибирск похвалили за комплексный подход в развитии воздушного сообщения

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе в Новосибирске с рабочем визитом побывала замруководителя Росавиации Наталья Андрианова. Она осмотрела аэровокзал и аэродром «Толмачево», командно-диспетчерский пункт, инфраструктуру по техобслуживанию воздушных судов западного производства и перспективных отечественных самолетов, в том числе Ту-214, сообщили в ведомстве.

— Отмечаем комплексный подход Новосибирска в развитии воздушного сообщения. Принимаемые меры в совокупности с успешной реализацией намеченных планов позволят повысить качество обслуживания пассажиров, дать дополнительные логистические и экономические преимущества как Новосибирской области, так и всему федеральному округу. Продолжаем совместную работу по укреплению позиций воздушной гавани в транспортной системе страны, — отметила Наталья Андрианова.

Читать полностью

Бизнес «сделал стойку»: в Европе запрещают компаниям сжигать непроданную одежду

Автор: Юлия Данилова

Евросоюз вводит новые правила, запрещающие уничтожать непроданную одежду и обувь, пишет WWD. Они вступят в силу летом 2026 года. С середины июля начнет действовать запрет для крупных компаний. Средний бизнес будет обязан выполнять эти требования с 2030 года. С этого же года компании должны будут раскрывать информацию о непроданных потребительских товарах, которые они утилизируют.

По данным Европейской комиссии, только в немецкой онлайн-торговле ежегодно утилизируется почти 20 млн возвращенных товаров. Бизнесу рекомендовали более активно использовать альтернативы: перепродажу, переработку, пожертвование или повторное использование, вместо того чтобы уничтожать товар.

Читать полностью

Проводится расследование: новосибирцы завалили строительными отходами контейнерные площадки

Автор: Юлия Данилова

Региональный оператор по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство» начал расследование причин образования завалов строительного мусора на контейнерных площадках в Ленинском и Центральном районах Новосибирска. Его обнаружили в отсеках для крупногабаритных отходов.

— Тонны бетона и кирпича экипажам мусоровозов пришлось вывозить в несколько рейсов с контейнерных площадок по адресам ул. 1905 года, 85; ул. Ленина, 73; ул. Станиславского, 10; ул. Колхидская 21. Проводится расследование, нарушители будут привлечены к ответственности, — сообщили в компании.

Читать полностью

Встречаем Масленицу: продуктовый набор для блинов в Новосибирске за год подорожал на 8%

Автор: Юлия Данилова

Масленичная неделя в этом году в России начнется 16 февраля и закончится 22 февраля. После нее наступает Великий пост. В течение недели многие новосибирцы хотя бы один раз планируют испечь блины.

Эксперты «Платформа ОФД» оценили, насколько подорожала стоимость домашних блинов за год. «Индекс блинов» на четыре порции рассчитывался по следующему рецепту: 0,5 л молока, два яиц, стакан пшеничной муки, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. соли. В Новосибирске стоимость этого набора продуктов за год подорожала на 8% — 192 рублей. (+8%).

Читать полностью

Предложение сокращается: в Новосибирске стало меньше вакансий с частичной занятостью

Автор: Юлия Данилова

Доля вакансий с частичной занятостью в Новосибирской области в период 2024-2026 держится достаточно стабильно, хотя количество меняется в зависимости от активности работодателей (в 2024-м вакансий было больше, чем на остывающем рынке в 2025-м), об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в hh.ru.

— В 2024 году на такие вакансии приходилось 7,3% предложений о работе в НСО, в 2024 — 6,8%, за первые 1,5 месяца 2026 года на вакансии с частичной занятостью приходится пока 6,3% от всех предложений, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

Дороже ананасов: в магазинах Новосибирска ограничивают отпуск огурцов в одни руки

Общество

Десять родителей бросили детей в больницах Новосибирской области

Бизнес Власть

Новосибирск похвалили за комплексный подход в развитии воздушного сообщения

Бизнес Общество

Бизнес «сделал стойку»: в Европе запрещают компаниям сжигать непроданную одежду

Бизнес Общество

Проводится расследование: новосибирцы завалили строительными отходами контейнерные площадки

Общество

Встречаем Масленицу: продуктовый набор для блинов в Новосибирске за год подорожал на 8%

Бизнес Общество

Предложение сокращается: в Новосибирске стало меньше вакансий с частичной занятостью

Власть Общество

В Бердске выросли тарифы на содержание жилья

Город Общество

В Новосибирске дорожные службы в феврале начали ямочный ремонт

Авто

Сибиряки за год купили за границей около тысячи электромобилей

Общество

В Новосибирске 50 человек переночевали в иглу на льду водохранилища

Бизнес

Новосибирскому бизнесу советуют не ждать снижения цен на аренду в пустеющих ТЦ

Бизнес Недвижимость

Цены на съемное жилье обвалились в Новосибирске

Бизнес

Сами не справляемся: из Белоруссии в Новосибирск начали завозить говядину

Общество

На Обском море новосибирцы строят «Город Эскимосов»

Бизнес Власть

ФАС проверит эффективность соглашений о сдерживании роста цен в Новосибирске

Туризм

Стало известно, где весной планируют отдыхать новосибирцы

Власть Экономика

«Эффект от повышения НДС хуже прогнозов»: в Центробанке заметили существенный рост цен в России

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности