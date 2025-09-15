Рекламодателям

Десятикратный рост мошенничества с аккаунтами россиян зафиксировали на «Госуслугах»

  • 15/09/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Зафиксирован 10-кратный рост мошенничества с кражей аккаунтов на «Госуслугах»
Иногда уходят часы, чтобы вывести людей из-под влияния злоумышленников

В последние дни наблюдается десятикратный рост случаев использования схемы мошенничества, связанной с якобы кражей аккаунта на портале «Госуслуги».

Злоумышленники действуют в несколько этапов. Сначала они звонят по телефону под различными предлогами. Чаще всего это звонки от имени управляющих компаний, служб доставки, поликлиник или налоговой службы. От имени этих организаций они отправляют сообщения с кодами подтверждения. Если человек называет код, мошенники направляют поддельное сообщение о входе в аккаунт на «Госуслугах» или звонят от имени сотрудников сервиса.

На следующем этапе, по сообщению аналитиков Сбера, жертву начинают запугивать. Псевдосотрудники силовых структур утверждают, что из-за раскрытия кода был взломан аккаунт, и деньги переводятся на поддержку терроризма и ВСУ. Они угрожают уголовной ответственностью и настаивают на срочном «спасении» средств путем перевода на «безопасный счет». Под давлением жертва следует указаниям мошенников.

— Эта легенда не новая, но мы видим, что многие россияне продолжают верить ей и пытаются переводить деньги по указанию мошенников. Мы в Сбере эти переводы благодаря антифрод-процессам своевременно выявляем и останавливаем. Приглашаем людей в офис, чтобы открыть глаза на происходящее. Однако людей запугивают так сильно, что иногда уходят часы, чтобы вывести из-под влияния злоумышленников, тогда мы в том числе зовём на помощь родственников жертвы, сотрудников полиции, — рассказал Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

По словам эксперта, никогда не стоит сообщать коды из СМС. Запугивание — это признак мошенничества. Поэтому не стоит выполнять указаний незнакомцев. Если есть сомнения, стоит обратиться в банк или МФЦ. Сотрудники помогут проверить, взломан ли аккаунт и все ли в порядке с деньгами.

Эксперт порекомендовал подключить к телефону «Определитель номера». Это поможет снизить вероятность общения с мошенниками.

Ранее редакция сообщала о правилах безопасного онлайн-шопинга. Даже если сомнительная покупка уже совершена, не стоит ставить на ситуации крест и молчать об обмане.

Источник фото: Freepik / Автор —  jcomp

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество Госуслуги


