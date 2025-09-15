Дорожные камеры начнут фиксировать новый вид нарушений в России

С 1 ноября в России дорожные камеры начнут автоматически фиксировать водителей без полиса ОСАГО. Об этом РИА Новости сообщила автоюрист Екатерина Соловьева, эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика».

— По поручению президента [Владимира Путина] с 1 ноября 2025 года планируется введение нового вида фиксации нарушений. Так, участников дорожного движения без полиса ОСАГО будут выявлять в автоматическом режиме с помощью дорожных камер, — объяснила Соловьева.

Отсутствие полиса ОСАГО в базе данных выявить проще всего, по ее словам. Это нововведение должно понравиться страховым компаниям. Для них автоматическая фиксация нарушений экономически выгодна, так как она стимулирует водителей оформлять полис.

Эксперт отмечает, что решение автоматически выявлять нарушителей стало компромиссом, в том числе для водителей. Страховщики, возможно, будут отправлять часть средств от штрафов в дорожные фонды.

По мнению специалиста, это выгодно и водителям. Если ошибка случится, оспорить штраф будет легко — достаточно предъявить действующий полис.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), около 10% российских водителей выезжают на дорогу без полиса ОСАГО. Эти автомобилисты представляют угрозу для других участников движения. Если случится ДТП с «бесполисником», пострадавшим придется добиваться возмещения убытков через суд, а не через страховую компанию.

Кроме того, при отсутствии полиса у одного из водителей нельзя оформить европротокол — упрощенный способ фиксации аварии без вызова ГИБДД. Это увеличивает риск пробок и новых аварий.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России больше не нужно предъявлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля.

Ранее редакция сообщала о том, что в России планируют законодательно увеличить время ремонта по ОСАГО. Из-за проблем с поставками и увеличения сроков доставки запчастей, СТО не укладываются в прописанные в договорах сроки.