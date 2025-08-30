Эксперт рассказала новосибирцам о правилах безопасного онлайн-шопинга

Интернет-шопинг стал привычной частью жизни россиян — в онлайне заказывают одежду и обувь, продукты, билеты на самолёты и концерты, технику и многое другое. Однако, помимо очевидных преимуществ, таких как удобство и широкий выбор, у покупок в интернете есть и недостатки, главный из которых — риск столкнуться с обманом. Как этого избежать и как защитить свои деньги, рассказывает Лена Петросян, эксперт по онлайн-шопингу и руководитель группы новых продаж ЮMoney.

Проверяйте продавца

На рынке существует множество интернет-магазинов разных форматов и разного уровня надёжности. Где бы вы ни покупали — на маркетплейсе, на сайте бренда или в соцсетях, — всегда внимательно оценивайте продавца и не полагайтесь только на красивую картинку.

Если заходите на сайт магазина, для начала убедитесь, что он официальный. Прежде чем вводить личные данные, проверьте, что соединение защищено: в адресной строке должен быть значок замка, URL должен начинаться с https://. Это указывает на то, что данные передаются в зашифрованном виде.

Внимательно читайте отзывы других покупателей — не только в самом магазине, но и на сторонних ресурсах, например на отзовиках. Особенно, если хотите впервые заказать что-то на новом сайте или в соцсетях. Больше всего доверия заслуживают подробные отзывы — с описанием достоинств и недостатков, с фотографиями и видео товара.

Будьте внимательны к деталям

Помимо отзывов, следует также смотреть на информацию, которую сообщает сам продавец: юридический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты, правила доставки и возврата. Если эта информация не указана на сайте, доверять магазину не стоит.

Также будьте критичны к заманчивым предложениям. Слишком привлекательные цены и необычайно щедрые акции — один из верных признаков обмана. Если вам и доставят ваш товар, купленный по цене сильно ниже рыночной, скорее всего, это будет подделка.

Но даже когда вы уверены, что магазин настоящий и товары оригинальные, не нажимайте на кнопку оплаты, не проверив все детали заказа. По невнимательности можно пропустить важную информацию и согласиться на условия доставки, которые вам не подходят, или, например, оплатить дополнительные услуги, которые вам не нужны.

Берегите личные данные

Заполняя форму для заказа, предоставляйте продавцу только необходимую информацию — обычно это имя, адрес доставки, телефон и платёжные реквизиты. Не указывайте больше данных, чем нужно, и не вводите пароли, данные банковских карт или другую информацию на сайтах и в формах, которые вызывают сомнения.

Именно так работает фишинг — мошенники создают поддельные сайты, которые похожи на те, которые все знают и которым доверяют. Такие фейковые страницы нужны лишь для того, чтобы собрать чужие данные и получить незаконный доступ к счетам жертвы. Иногда поддельный сайт почти не отличить от оригинала — понять, что к чему, можно только по одному неверному символу в адресной строке.

Если же покупаете в соцсетях или на платформе ресейла, общайтесь с продавцом только на самой площадке. Не делитесь ни с кем личными контактными данными, не переходите по ссылкам, которые вам присылают. И никогда не соглашайтесь на просьбу перевести общение в мессенджеры — там риск мошенничества выше, а следы обмана замести проще.

Используйте надёжные способы оплаты

Оплачивайте покупки через проверенные платёжные системы и сервисы, избегайте платежей с помощью перевода на карту неизвестному физическому лицу. Этот способ оплаты лишает покупателя гарантий, что товар или услуга будут получены: можно полагаться только на честное слово продавца.

Чтобы не ваша основная карта точно всегда была в безопасности, заведите дополнительную — специально для онлайн-шопинга. Сегодня в разных банках и финансовых сервисах доступны бесплатные виртуальные карты, которые выпускаются моментально. Такую виртуалку можно быстро перевыпустить, можно настраивать лимиты трат. Кладите на карту для шопинга столько денег, сколько нужно для покупки, и не храните на ней большие суммы. В этом случае, даже если данные карты попадут в руки мошенникам, они не смогут списать с неё деньги.

В любом случае, какой бы картой вы ни платили, если вдруг заметили в приложении уведомления о подозрительных списаниях, сразу же обращайтесь в поддержку банка и блокируйте карточку или счёт. Не продолжайте пользоваться скомпрометированной картой — это небезопасно.

Если вас обманули, пробуйте вернуть деньги

Даже если сомнительная покупка уже совершена, не всё потеряно. В некоторых банках и сервисах есть услуга, которая позволяет вернуть деньги, если что-то пошло не так. Например, если вам пришёл товар плохого качества или в ненадлежащем состоянии — или если вы вообще ничего не получили.

Обычно в таких ситуациях покупатели сначала обращаются напрямую к площадке, на которой была произведена покупка. Но, если магазин не отвечает или отказывается делать возврат, можно написать в поддержку банка или сервиса, через который вы платили. Поэтому я рекомендую не ставить на ситуации крест, не молчать об обмане и пробовать разные доступные способы решения проблемы. Возможно, какой-то из них сработает. А даже если нет, ваша жалоба на продавца может привести к тому, что он больше никого не проведёт.

