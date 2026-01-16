Дети, коммунальщики и курьеры: как Новосибирск живет и работает в 30-градусные морозы

В Новосибирск 16 января пришло значительное похолодание. Ночью уличные термометры показывали -31…-32 °C. Днем в пятницу в городе немного потеплело: температура в 13:00 составила -29.5 °C. Infopro54 публикует кадры, сделанные в первый морозный день года, и прогноз синоптиков на следующие пять дней.

В 30-градусные морозы Новосибирск стал пустыннее и тише. Многие автомобилисты сегодня предпочли не пользоваться своими машинами, и поэтому в городе практически нет пробок.

Пешеходов сегодня на улицах тоже не очень много. В скверах и парках пустуют катки и лавочки.

В такую погоду большинство людей выходят на улицу только по необходимости и стараются идти быстрым шагом. Исключением являются дети школьного возраста. Они ходят в своем обычном темпе, периодически останавливаются и смотрят в свои сотовые телефоны.

Небольшие остановки во время ходьбы также позволяют себе девушки: они делают селфи. Сегодня в соцсетях будет много красивых ресниц в инее. Позировать для сторонних фотографов красавицы не хотят, говоря, что для этого слишком холодно. Более сговорчивы владельцы собак со своими питомцами: они очень тепло одеваются для прогулок и потому могут себе позволить какое-то время постоять неподвижно.

Довольно морозоустойчиво еще выглядят курьеры и, как ни странно, их совсем не зимняя техника. В холода спрос на услуги доставки традиционно растет, и сегодня на новосибирских улицах можно было встретить курьеров на велосипедах и электровелосипедах.

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, они готовы к нестандартным и чрезвычайным ситуациям из-за аномальных холодов. При этом и рутинные задачи, такие как уборка снега и борьба с наледью, в морозы тоже выполняются: дворники работают с раннего утра.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на 17 января ожидается понижение температуры до -37…-39 °C, а в пригородах — до -42 °C. Днем 17 января прогнозируется -31…-33 °C. Гидрометцентр предупреждает, что аномально холодная погода с минимальными температурами -35 °C и ниже сохранится в регионе в период с 17 по 20 января. Постепенное смягчение морозов, согласно прогнозам, может начаться после 20 января.