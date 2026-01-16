Мэрия утвердила условия аукциона по КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске утверждены условия и параметры будущих торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Октябрьском районе. Мэрия города издала постановление, устанавливающее ключевые условия для масштабного проекта реновации в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора.

Стартовая цена права на заключение договора составляет 600,189 млн рублей. Для участия в предстоящих торгах потребуется внести задаток в размере 200 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 25 млн.

Проект рассчитан до 31 декабря 2043 года. Инвестору необходимо будет выполнить обязательства, включающие полный цикл работ. На начальном этапе потребуется полностью освободить территорию: по данным приложенной документации, сносу подлежат 243 объекта. В их числе — ветхие и аварийные многоквартирные дома, индивидуальные жилые строения, а также нежилые здания и инженерные сети. После расселения жителей и выкупа недвижимости победитель торгов должен будет начать работы по проектированию и строительству новых объектов.

В рамках КРТ планируется создать современный жилой район с развитой инфраструктурой. Общий объем капитального строительства на территории должен составить 853 900 кв. метров, из которых площадь квартир (жилых помещений) будет не более 411 390 кв. метров. Такой объем жилья ориентировочно сможет принять более 22 тысяч новых жителей. Конкретное количество домов и их этажность будут определены на стадии проектирования.

Кроме того, обязательства застройщика включают строительство социальных объектов: двух детских садов (на 190 и 280 мест), школы на 1500 мест, спортивного комплекса с бассейном, объектов здравоохранения. Особое внимание уделено созданию комфортной среды: на первых этажах новых многоквартирных домов будут размещены нежилые помещения, а на территории обустроят не менее трех открытых спортивных площадок размером 30х15 метров каждая. Также запланировано создание и обустройство дорожно-уличной сети, пешеходных зон и рекреационных территорий.

Торги на право заключения договора о КРТ планируется объявить в январе 2026 года.

Напомним, по итогам 2025 года в Новосибирске реализуются 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около 2 млн кв. м.

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ. Общая площадь территории, которую власти готовы передать под застройку, — более 110 га.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ.