Мэрия утвердила условия аукциона по КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Под снос попадают почти 250 объектов

В Новосибирске утверждены условия и параметры будущих торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Октябрьском районе. Мэрия города издала постановление, устанавливающее ключевые условия для масштабного проекта реновации в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора.

Схема КРТ
Источник: постановление мэрии города Новосибирска

Стартовая цена права на заключение договора составляет 600,189 млн рублей. Для участия в предстоящих торгах потребуется внести задаток в размере 200 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 25 млн.

Проект рассчитан до 31 декабря 2043 года. Инвестору необходимо будет выполнить обязательства, включающие полный цикл работ. На начальном этапе потребуется полностью освободить территорию: по данным приложенной документации, сносу подлежат 243 объекта. В их числе — ветхие и аварийные многоквартирные дома, индивидуальные жилые строения, а также нежилые здания и инженерные сети. После расселения жителей и выкупа недвижимости победитель торгов должен будет начать работы по проектированию и строительству новых объектов.

В рамках КРТ планируется создать современный жилой район с развитой инфраструктурой. Общий объем капитального строительства на территории должен составить 853 900 кв. метров, из которых площадь квартир (жилых помещений) будет не более 411 390 кв. метров. Такой объем жилья ориентировочно сможет принять более 22 тысяч новых жителей. Конкретное количество домов и их этажность будут определены на стадии проектирования.

Кроме того, обязательства застройщика включают строительство социальных объектов: двух детских садов (на 190 и 280 мест), школы на 1500 мест, спортивного комплекса с бассейном, объектов здравоохранения. Особое внимание уделено созданию комфортной среды: на первых этажах новых многоквартирных домов будут размещены нежилые помещения, а на территории обустроят не менее трех открытых спортивных площадок размером 30х15 метров каждая. Также запланировано создание и обустройство дорожно-уличной сети, пешеходных зон и рекреационных территорий.

Торги на право заключения договора о КРТ планируется объявить в январе 2026 года.

Напомним, по итогам 2025 года в Новосибирске реализуются 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около 2 млн кв. м.

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ. Общая площадь территории, которую власти готовы передать под застройку, — более 110 га.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ.

Источник фото: freepik.com, автор- mindandi

Дети, коммунальщики и курьеры: как Новосибирск живет и работает в 30-градусные морозы

В новосибирском метро объяснили, почему новые поезда ходят без пассажиров

Автор: Артем Рязанов

В пресс-службе Новосибирского метрополитена сообщили, что пять новых пятивагонных поездов «Ермак» не могут работать на линии одновременно. Причина — недостаток квалифицированных машинистов.

— В настоящее время все пять новых составов «Ермак» не могут одновременно находиться на линии, поскольку обучение ещё не прошли все машинисты, — сказано в сообщении.

Читать полностью

Российские банки берут паузу в выдаче семейной ипотеки перед изменением правил

Автор: Оксана Мочалова

Российский рынок льготного жилищного кредитования готовится к изменениям. Ряд банков начал приостанавливать выдачу семейной ипотеки в преддверии перехода на обновленные правила программы, которые официально вступят в силу с 1 февраля 2026 года.

Первым о технической паузе объявил Россельхозбанк. Кредитная организация с 30 декабря 2025 года остановила как прием новых заявок, так и подписание уже одобренных договоров по льготной программе. Вслед за ним, 15 января, Т-Банк сообщил, что планирует приостановить операции на срок от одной до полутора недель. В обоих случаях причина называется одна — необходимость перенастройки внутренних процессов в связи с грядущими законодательными новациями.

Читать полностью

Цифровой рост: новосибирские компании активнее общаются онлайн

В 2025 году аналитики цифровой экосистемы МТС изучили востребованность российских разработок для деловых коммуникаций в Новосибирской области. По результатам исследования, предприятия и организации региона стали организовывать почти в 2,5 раза больше бизнес-совещаний и онлайн-семинаров, используя платформу МТС Линк.

Общее число онлайн-мероприятий (встреч и вебинаров) у жителей Новосибирска увеличилось на 147% за год. Примечательно, что пользователи стали активнее применять инструменты на основе искусственного интеллекта. В частности, функция автоматического создания кратких обзоров (саммари) стала использоваться в 11 раз чаще, чем в предыдущем году. Среди других популярных ИИ-инструментов – расшифровка текста, устранение шумов, изменение или размытие фона.

Читать полностью

Минувший строительный год в Новосибирске оказался эстетически интересным

ЖК «Русское солнце» — олицетворение весьма отрадного для Новосибирска тренда. Тренд этот обрел статистическо-предметную наглядность именно в 2025-м. И в 2026-м, надеюсь, продолжит крепнуть, шириться и станет в итоге родовой чертой новосибирского девелопмента.

Он, тренд этот, вот каков: застройщики со здоровыми амбициями строят здания и комплексы с сильным пейзажно-имиджевым потенциалом в активных точках городской панорамы. Строят то, что потом войдет в туристические альбомы «Новосибирск», в блоги Славы Степанова Gelio и в наборы открыток для вокзальных и гостиничных киосков.

Читать полностью

Самый популярный пригородный маршрут назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 год электрички ООО «Экспресс-пригород» перевезли 24,3 млн пассажиров. Это на 2,3% или почти на 560 тысяч человек больше, чем годом ранее.

Самым популярным маршрутом оказалось направление Речной вокзал – Бердск – Речной вокзал. Здесь пассажиропоток за год вырос на 11% до 783 тысяч человек.

Читать полностью

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Государственной Думы Александр Аксёненко сообщил о поступающих от жителей его округа в Новосибирской области жалобах на действия «Почты России». По словам граждан, в почтовых отделениях им навязывают дополнительную платную услугу — «страховку жилого помещения», без оформления которой сотрудники отказываются принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Парламентарий привёл в пример обращение жительницы Советского района, ветерана труда, которой было предложено либо оплатить 90 рублей за страховку, либо искать другой пункт приёма платежей за электроэнергию. Заявители отмечают, что с подобными незаконными требованиями они сталкиваются с сентября 2025 года, при этом никаких документов, подтверждающих условия страховки, им не выдают.

Читать полностью
