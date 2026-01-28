Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов

Когда в семье случается трагедия, родственники усопшего нередко сталкиваются не только с болью утраты, но и с циничным обманом. Недобросовестные сотрудники ритуальных служб активно пользуются тяжёлым эмоциональным состоянием людей, навязывая платные услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.

Согласно статье 8 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», каждому умершему полагается бесплатное место на кладбище и погребение. Но агенты убеждают родственников, что за участок нужно заплатить от 50 до 500 тысяч рублей. Также предлагают дополнительные платные услуги: установку оград, оформление документов с «резервом», транспортировку тела.

— Около 60% жителей, столкнувшихся с утратой, пользуются услугами «чёрных ритуальных агентов». Мошенничество происходит из-за утечек данных из правоохранительных служб и медучреждений, — говорится в сообщении департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска.

В муниципалитете напомнили, что в городе действует гарантированный список ритуальных услуг. Он включает оформление всех необходимых документов, бесплатное предоставление гроба, доставку тела из бюро судебно-медицинской экспертизы и организацию погребения.

Кроме того, с 2024 года тела умерших в Новосибирске вывозят в рамках муниципального контракта. Этот механизм также направлен на борьбу с «чёрными» ритуальными агентами.

