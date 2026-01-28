Поиск здесь...
Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Злоумышленники обманывают людей, уверяя, что за участок требуется отдать десятки и сотни тысяч рублей

Когда в семье случается трагедия, родственники усопшего нередко сталкиваются не только с болью утраты, но и с циничным обманом. Недобросовестные сотрудники ритуальных служб активно пользуются тяжёлым эмоциональным состоянием людей, навязывая платные услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.

Согласно статье 8 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», каждому умершему полагается бесплатное место на кладбище и погребение. Но агенты убеждают родственников, что за участок нужно заплатить от 50 до 500 тысяч рублей. Также предлагают дополнительные платные услуги: установку оград, оформление документов с «резервом», транспортировку тела.

— Около 60% жителей, столкнувшихся с утратой, пользуются услугами «чёрных ритуальных агентов». Мошенничество происходит из-за утечек данных из правоохранительных служб и медучреждений, — говорится в сообщении департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска.

В муниципалитете напомнили, что в городе действует гарантированный список ритуальных услуг. Он включает оформление всех необходимых документов, бесплатное предоставление гроба, доставку тела из бюро судебно-медицинской экспертизы и организацию погребения.

Кроме того, с 2024 года тела умерших в Новосибирске вывозят в рамках муниципального контракта. Этот механизм также направлен на борьбу с «чёрными» ритуальными агентами.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подорожали похороны.

Источник фото:Freepik / Автор — mdjaff

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Новосибирская область привлекла инвесторов к проекту «Салаир»
В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

Выставка «40 лет вместе с городом» (0+), посвященная юбилею Новосибирского метрополитена — совместный проект художественного музея с МУП «Новосибирский метрополитен».  Для нашего метро такая деятельность вполне органична — в его переходах регулярно устраиваются выставки различной тематики, а «музейные» поезда — его особая изюминка. А теперь и сам метрополитен — генератор выставочного контента.

На выставке представлено более сотни экспонатов.

Читать полностью

Эксперт объяснил, почему огурцы стали деликатесом для новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

В декабре прошлого года Новосибирскстат отметил рекордный рост цен на свежие огурцы — на 27,3% за месяц. К середине января в городских супермаркетах цена за килограмм длинноплодных гладких огурцов достигла 555 рублей. Среднеплодные сорта в «Ашане», «Магните» и «Ленте» стоили 299–339 рублей. Для сравнения: куриное филе тогда продавалось по 340 рублей, а свинина — по 477 рублей. Огурец, который раньше был символом летнего салата и недорогой закуски, внезапно стал дороже мяса.

Парадокс современности: Россия достигла рекордной самообеспеченности огурцами. В 2023–2024 годах показатель составил 94%, а в 2025-м — 95%. Десять лет назад он был всего 74%. Импортозамещение, которое страна активно развивала, привело к неожиданным последствиям. Рынок почти полностью заполнили отечественные тепличные огурцы, вытеснив зарубежных конкурентов.

Читать полностью

Два научных института СО РАН предлагают объединить

Автор: Юлия Данилова

Разговоры об объединении Института гидродинамики СО РАН и Института теплофизики СО РАН ведутся. Эту информацию на пресс-конференции подтвердил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон. По его словам, на сегодняшний день уже есть голосование учёных советов институтов, которые согласны на объединение.

— Произойдёт ли это либо нет — покажет ближайшее будущее. С одной стороны, прагматически — это нормально. Исторически и политически — есть проблемы, потому что Институт гидродинамики — первый институт, который был создан непосредственно академиком Михаилом Лаврентьевым. Он везде идёт как лицо Академгородка. Будущее покажет, — подчеркнул Пармон.

Читать полностью

Андрей Травников обозначил задачи социального развития региона в 2026 году

В расширенном совещании коллегии министерства труда и соцразвития Новосибирской области принял участие губернатор Андрей Травников.

Глава региона дал высокую оценку работе органов социальной поддержки в области в 2025 году.

Читать полностью

Новосибирский психолог объяснила, почему подростки используют слова «пепе» и «шнейне»

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году в русскоязычном интернете появились новые слова, которые подростки активно используют: «пепе», «шнейне», «фа», «ватафа». Автор этих выражений — российский рэпер Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов), который сменил стиль и имидж. В конце 2025 года он предстал в образе эпатажного рокера и начал использовать эти слова. Фразы быстро распространились среди молодёжи, став популярными. Сегодня аудитория Ганвеста превышает два миллиона человек.

Психолог Юлия Перепёлкина объяснила, что подростки используют такие слова, чтобы показать свою принадлежность к определённой группе. Это своего рода «пароль», который помогает им отличить «своих» от «чужих» в обществе.

Читать полностью

ФНС не видит реальную «смертность» новосибирских компаний из-за маркетплейсов

Автор: Мария Гарифуллина

В России массово закрываются компании. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, «рождаемость» бизнеса в 2025 году рухнула до минимума за 14 лет: было зарегистрировано 173 тысячи новых юридических лиц, что на 20% меньше, чем в 2024 году. При этом число ликвидаций выросло на 15%, и закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий. В Новосибирской области за год было ликвидировано 5,2 тысячи компаний, а открыто только 3,5 тысячи. При этом предприниматели говорят, что реальная ситуация с закрытием бизнеса может быть ещё более тревожной.

В официальной статистике, в том числе в документах Федеральной налоговой службы (ФНС), не учитываются сотни компаний и индивидуальных предпринимателей, которые фактически прекратили деятельность, но пока не могут этого юридически оформить. Таких компаний много, а причина задержки оформления их ликвидации — в правилах маркетплейсов.

Читать полностью
Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

