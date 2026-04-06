Вице-спикер Госдумы пошёл на праймериз в Новосибирской области

Первый вице-спикер Государственной Думы РФ Александр Жуков намерен баллотироваться в нижнюю палату Федерального Собрания от Новосибирской области. Он зарегистрировался для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по списку кандидатов.

В 2021 году Жуков участвовал в выборах в составе региональной группы кандидатов от «Единой России», включавшей Новосибирскую и Омскую области. От этой группы в Государственную Думу были избраны Александр Жуков и Игорь Антропенко из Омска. В текущем году Антропенко намерен баллотироваться в Любинском одномандатном округе № 143 в Омской области.

Тем временем в Новосибирской области уже зарегистрировано 18 человек для участия в предварительном голосовании. Среди них — действующие депутаты Госдумы Олег Иванинский и Дмитрий Савельев. Также в партийный список кандидатов претендуют два участника СВО: Сергей Макаров и Иван Маслов.

Ранее редакция сообщала о том, что «Единая Россия» обновила правила выдвижения в Госдуму.