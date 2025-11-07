Для Кольцово предлагают ввести научную ипотеку

Рядом с ЦКП «СКИФ» в районе Кольцово планируется построить городок. Специфику этого проекта прокомментировал мэр наукограда, вице-президент Союза развития наукоградов России Николай Красников.

— Это не обычное жилье, а прежде всего, зона временного проживания гостиничного типа. В тоже время мы рассчитываем, что после запуска СКИФа мы также сможем добиться строительства жилья для ученых и специалистов ЦКП, — пояснил Красников.

Он сообщил, что наукоград давно продвигает инициативу по возращению к реализации проекта строительства служебного жилья, а также внедрения наукоградной или научной ипотеки.

— Мы обсуждали в порядке эксперимента для поддержки людей, работающих на СКИФе, внедрить в наукограде специальные субсидии на служебное жилье, которое предоставлять на конкурсной основе. Сейчас мы сформировали заявку на 100 млн рублей на 2026 год под эти цели, — рассказал мэр.

Он напомнил, что у Кольцово уже есть опыт строительства жилья для ученых. Совместно с ИЯФ СОРАН и застройщиком наукоград в прошлом году сдал дом, где ученые получили 111 квартир из 129. Причем застройщик дал скидку на их покупку в размере 20%.

— Это не тот механизм, который нам нужен, но он приблизил нужную нам категорию специалистов к получению жилья. Надеемся, что по мере роста вложений в наукоемкую сферу, науку, будут вкладываться ресурсы и в поддержку кадров, закрепление ученых и специалистов в наукограде, — пояснил он.

Николай Красников также напомнил, что исторически наукограды активно развивались, когда в них предоставлялось жилье. За счет этого в свое время активно рос ГНЦ ВБ «Вектор».

— Если мы не хотим, чтобы Кольцово превратился в спальный район, как это сейчас происходит с многими наукоградами России, нужно развивать жилищную программу. Мы надеемся, что получим такую поддержку, — добавил он.

Строительство мэр готов развернуть в существующих микрорайонах наукограда.

Напомним, в рамках форума Технопром директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев обозначил перспективы запуска первой очереди синхротрона.

— К концу года — выполнение указа президента о создании источника синхротронного излучения. С января 2026 года начнем комплексные пусконаладочные работы. В апреле-мае надеемся получить первый поток синхротронного излучения. Первые эксперименты с пользователями рассчитываем начать летом 2026 года, — пояснял он.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат Госдумы предложил запустить в России профессиональную ипотеку.