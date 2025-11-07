Рекламодателям

В Новосибирске завершили программу ремонта мостов на 2025 год

  • 07/11/2025, 14:25
В Новосибирске завершили программу ремонта мостов на 2025 год
Все работы выполнены в установленные сроки, как и было обещано горожанам

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев официально открыл движение по обновленному мосту для автомобилей через реку 2-ю Ельцовку в створе ул. Сухарной. В ходе масштабной реконструкции мостовые конструкции были полностью заменены, фактически возведено новое сооружение.

Глава города подчеркнул, что намеченную программа по ремонту мостов в текущем году, включавшая шесть объектов, успешно завершена. Четыре из них полностью отремонтированы и готовы к эксплуатации. На двух других, мост через реку Тулу и Дмитровский мост, выполнены работы, запланированные на этот год. Их завершение перенесено на следующий год. Все работы выполнены в установленные сроки, как и было обещано новосибирцам.

Мост через реку 2-ю Ельцовку на ул. Сухарной, введенный в эксплуатацию в 1965 году, эксплуатировался без серьезного ремонта около 60 лет. В 2020 году проведенная экспертиза выявила частичное разрушение бетонных элементов. Повторное обследование в 2024 году констатировало прогрессирование дефектов.

Мост на улице Сухарной

В марте 2024 года был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт моста, и уже в апреле подрядная организация приступила к работам.

Максим Кудрявцев отметил, что состояние старого моста на улице Сухарной было неудовлетворительным, поэтому вводился режим повышенной готовности. Откладывать ремонтные работы было невозможно. Для сохранения транспортного потока был построен временный деревянный мост, а старая конструкция —полностью демонтирована. На ее месте возведен новый, более широкий мост с увеличенными тротуарами. Работы выполнены в срок и с высоким качеством.

Мост на улице Сухарной обеспечивает транспортную доступность к Заельцовскому парку. Эта дорога пользуется большой популярностью у горожан, особенно во время проведения массовых мероприятий. К примеру, фестиваль исторической реконструкции «Княжий двор» ежегодно привлекает около 60 тысяч посетителей.

Директор МКУ «Гормост» Виктор Слепец сообщил, что за время эксплуатации старый мост получил многочисленные повреждения, это привело к снижению его грузоподъемности. Новый 18-метровый мост отвечает всем современным требованиям по нагрузкам, пропускной способности и надежности конструкции. Пролетное строение выполнено из предварительно напряженного железобетона. Также были использованы новые виды асфальтобетонных покрытий, гарантирующие длительный срок службы сооружения. Этот мост сможет эксплуатироваться без капитального ремонта не менее 25 лет.

Движение по новому мосту уже открыто. Въезд на временный мост закрыт, и сегодня подрядчики начнут его демонтаж. Планируется завершить все работы до 15 декабря.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

386

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Для Кольцово предлагают ввести научную ипотеку
7/11/25 14:30
Власть Наука Недвижимость
В Новосибирске завершили программу ремонта мостов на 2025 год
7/11/25 14:25
Власть
Три района Новосибирска лидируют по отравлениям наркотиками среди подростков
7/11/25 13:00
Власть Общество Право&Порядок
Эксперты назвали лучшие банковские чат-боты России
7/11/25 12:55
Финансы
В Новосибирском Экспоцентре пройдут две крупные выставки
7/11/25 12:15
Агропром
Изба в аренду: в Новосибирской области вырос спрос на деревенские туры
7/11/25 12:00
Бизнес Общество Стиль жизни
Житель Новосибирска попал под уголовную статью после оправдания теракта в Рязани
7/11/25 11:15
Право&Порядок
Новосибирцы с начала года потратили на коммуналку 45 млрд рублей
7/11/25 11:00
Бизнес Общество Экономика
Спрос на краткосрочные полисы ОСАГО в Новосибирске вырос почти в 20 раз
7/11/25 10:00
Страхование
«Стоит дорого, большинству не по карману»: говядина в Новосибирской области из-за роста цен стала элитным мясом
7/11/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
Новосибирцы возмущены высказыванием священника о «неполноценных женщинах»
6/11/25 18:30
Общество
В Новосибирской области изменятся тарифы на капремонт
6/11/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирские компании сократили платежи по налогу на прибыль на 12 млрд
6/11/25 17:00
Бизнес Власть Экономика
Исполнился год, как Анна Терешкова возглавила Новосибирскую филармонию
6/11/25 16:51
Культура Стиль жизни
Пять игроков ХК «Сибирь» травмированы и выбыли из состава
6/11/25 16:00
Спорт
Особые выплаты получают 160 пенсионеров Новосибирской области
6/11/25 15:00
Общество
Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 83 тысячи рублей
6/11/25 14:00
Общество
Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя раскритиковала введение новых штрафов в ЖКХ
6/11/25 13:30
Власть
Эксперты рассказали, где в Новосибирске много фальсифицированной молочки
6/11/25 13:17
Бизнес Общество
Более трем тысячам подростков запретили арендовать самокаты в Новосибирске
6/11/25 12:00
Бизнес Город Общество
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять