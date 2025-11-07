В Новосибирске завершили программу ремонта мостов на 2025 год

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев официально открыл движение по обновленному мосту для автомобилей через реку 2-ю Ельцовку в створе ул. Сухарной. В ходе масштабной реконструкции мостовые конструкции были полностью заменены, фактически возведено новое сооружение.

Глава города подчеркнул, что намеченную программа по ремонту мостов в текущем году, включавшая шесть объектов, успешно завершена. Четыре из них полностью отремонтированы и готовы к эксплуатации. На двух других, мост через реку Тулу и Дмитровский мост, выполнены работы, запланированные на этот год. Их завершение перенесено на следующий год. Все работы выполнены в установленные сроки, как и было обещано новосибирцам.

Мост через реку 2-ю Ельцовку на ул. Сухарной, введенный в эксплуатацию в 1965 году, эксплуатировался без серьезного ремонта около 60 лет. В 2020 году проведенная экспертиза выявила частичное разрушение бетонных элементов. Повторное обследование в 2024 году констатировало прогрессирование дефектов.

В марте 2024 года был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт моста, и уже в апреле подрядная организация приступила к работам.

Максим Кудрявцев отметил, что состояние старого моста на улице Сухарной было неудовлетворительным, поэтому вводился режим повышенной готовности. Откладывать ремонтные работы было невозможно. Для сохранения транспортного потока был построен временный деревянный мост, а старая конструкция —полностью демонтирована. На ее месте возведен новый, более широкий мост с увеличенными тротуарами. Работы выполнены в срок и с высоким качеством.

Мост на улице Сухарной обеспечивает транспортную доступность к Заельцовскому парку. Эта дорога пользуется большой популярностью у горожан, особенно во время проведения массовых мероприятий. К примеру, фестиваль исторической реконструкции «Княжий двор» ежегодно привлекает около 60 тысяч посетителей.

Директор МКУ «Гормост» Виктор Слепец сообщил, что за время эксплуатации старый мост получил многочисленные повреждения, это привело к снижению его грузоподъемности. Новый 18-метровый мост отвечает всем современным требованиям по нагрузкам, пропускной способности и надежности конструкции. Пролетное строение выполнено из предварительно напряженного железобетона. Также были использованы новые виды асфальтобетонных покрытий, гарантирующие длительный срок службы сооружения. Этот мост сможет эксплуатироваться без капитального ремонта не менее 25 лет.

Движение по новому мосту уже открыто. Въезд на временный мост закрыт, и сегодня подрядчики начнут его демонтаж. Планируется завершить все работы до 15 декабря.