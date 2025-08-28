Для машинистов новосибирского метро закупят сидения

МУП «Новосибирский метрополитен» разместил на сайте торгов объявление о поиске подрядчика для изготовления сидений машиниста для вагонов метро. В рамках контракта метрополитен планирует закупить 30 сидений черного или темно-серого цвета, соответствующих техническим требованиям. Например, у них должна быть одноступенчатая пневматическая система демпфирования с автоматической регулировкой жесткости подвески в зависимости от изменения массы машиниста в диапазоне от 60 кг до 120 кг.

Стартовая цена контракта составляет 6,3 млн рублей. Подрядчик должен поставить сидения до 1 февраля 2026 года.

Напомним, Новосибирск закупает пять новых составов для метрополитена. На этой неделе «ТМХ Инжиниринг» отправил первый пятивагонный состав в город. Его прибытие ожидается на следующей неделе. До конца 2025 года производитель планирует доставить в Новосибирске ещё четыре состава.

Ранее редакция сообщала о том, что в ближайшее время в городе планируют открыть станцию метро «Спортивная».