Новый урожай картофеля начали собирать в Новосибирской области

Первые 4,9 тысячи тонн картофеля выкопали в Новосибирской области. По данным регионального минсельхоза, в этом году культура высажена на площади 3,4 тысячи гектаров. Крупные хозяйства выращивают меньше половины необходимого региону объема.

Средняя урожайность первого урожая составила 257,3 центнера с гектара. В минсельхозе считают, что это позволит собрать около 40 тысяч тонн картофеля. В статистику не включили картофель из личных подсобных хозяйств. Однако, по оценкам ведомства, общая потребность жителей области в этом овоще составляет 140 тысяч тонн.

— Новосибирская область занимает седьмое место среди регионов Сибирского федерального округа по самообеспеченности картофелем – 70,0%. Для полного удовлетворения внутренних потребностей ежегодно на территорию региона ввозится 100,0 тыс. тонн картофеля, — сообщили в минсельхозе в ответ на запрос VN.ru.

В регионе выращивают картофель 37 хозяйств, что составляет 3,7% от всех сельхозпроизводителей. Большинство из них (82%) – крупные. В регионе культивируют 12 сортов картошки. Прогноз сохранности урожая картофеля-2025 пока неизвестен. Минсельхоз сообщает, что для защиты от фитофтороза и колорадского жука применяются специальные технологии: клубни протравливают до посадки, а от фитофтороза проводятся защитные мероприятия.

