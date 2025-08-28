Рекламодателям

Дочерняя компания «Ростеха» достроит центр «Вектор» под Новосибирском

  • 28/08/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Московская фирма достроит центр «Вектор» под Новосибирском
Речь идет о реконструкции одного и завершении нового корпуса

Компания «РТ-Строительные технологии», входящая в госкорпорацию «Ростех», обследует недостроенные корпуса центра вирусологии «Вектор» в Кольцово. По словам гендиректора компании Фаяза Шабаева, в будущем она завершит строительство этих объектов.

Эту информацию подтвердил зампредседателя Сибирского отделения РАН, директор ФИЦ ФТМ Михаил Воевода, добавив, что сейчас идет обсуждения объема и графика работ с компанией.

— Мы заходим на «Вектор» параллельно с подготовкой и проектированием научно-образовательного кампуса Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. После обследования наша бригада, вероятно, приступит к строительным работам, проект подразумевает реконструкцию и строительство тех объектов, которые не были завершены предыдущим подрядчиком, — прокомментировал Фаяз Шабаев изданию «Коммерсантъ» на международном форуме «Технопром-2025».

В ближайшее время компания «РТ-Строительные технологии» откроет в Новосибирске региональный проектный офис. Здесь будут работать над созданием кампуса Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) и реконструкцией центра «Вектор».

Напомним, в 2022 году тендер на реконструкцию лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор» №6а выиграла компания ООО «СпецТрансСтрой». Она была единственным участников. Проект предусматривал реконструкцию корпуса, возведение эстакады и строительство нового здания площадью 9331,32 кв. м. Общая площадь застройки должна была составить 2448,4 кв. м. Срок завершения работ — до конца 2024 года, стоимость — 2 млрд рублей. Руководители компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач были задержаны в конце 2024 года. В отношении них возбуждены уголовные дела. В Арбитражном суде Новосибирской области также рассматривается дело о банкротстве «СпецТрансСтроя».

По информации сервиса «Контур.Фокус», АО «РТ-Строительные Технологии» зарегистрировано в Москве. Компания занимается управлением финансово-промышленными группами.

Ранее редакция сообщала о том. что НСО укрепляет позиции в импортозамещении ПО благодаря новому партнерству. Объединение усилий и обмен опытом важны для решения задач импортозамещения в сфере разработки программного обеспечения.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

Дочерняя компания «Ростеха» достроит центр «Вектор» под Новосибирском
