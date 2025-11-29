Для реабилитации инвалидов в Новосибирске закупят 150 «говорящих книг»

Фонд социального страхования объявил тендер на покупку тифлоплееров — это специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флеш-картах для инвалидов по зрению. В рамках конкурса планируется приобрести 150 устройств.

Тифлоплееры должны соответствовать рекомендациям индивидуальной программы реабилитации инвалидов, разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Стартовая цена контракта — 5 млн рублей. Судя по данным документации торгов, за одно устройство на старте заказчик планирует отдать 33,5 тысячи рублей. В 2025 году при подписании аналогичного контракта — 26,5 тысяч. При этом в документах по запросу о наименьшей максимальной цене контракта потенциальные участники торгов указали стоимость за единицу 36 и 38 тысяч рублей.

Подрядчик должен поставить «говорящие книги» до 30 июня 2026 года.

Напомним, с 1 декабря в Новосибирске стартует Декада инвалидов. По данным мэрии, сегодня в Новосибирске проживает более 96 тысяч граждан с инвалидностью, около 7,5 тысяч их них — дети.

