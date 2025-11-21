За импортную электронику новосибирцам придется доплачивать до пяти тысяч рублей

Госдума одобрила в третьем чтении закон о технологическом сборе за импорт и производство электроники. Изменения вносятся в закон «О промышленной политике в РФ» и вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Сбор будет взиматься в федеральный бюджет за ввоз в Россию или производство в стране изделий из иностранных электронных компонентов. Правительство утвердит список продукции, на которую распространяется сбор. Платить будут юридические лица и ИП.

Технологический сбор будут взимать за каждую единицу электронной компоненты или промышленной продукции с электронными модулями. Размер сбора — не более 5 тысяч рублей за единицу. Правительство утвердит ставки, порядок и сроки уплаты.

Минфин ранее предполагал, что с 1 сентября 2026 года доходы бюджета от технологического сбора составят около 218 миллиардов рублей в период с 2026 по 2028 годы.

— Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли, — ранее заявляли в Минпромторге.

На первом этапе сбор коснется готовой электроники: ноутбуков, смартфонов и световых приборов. На втором этапе будут взиматься средства за электронные компоненты и модули, из которых изготавливается эта техника. Об этом сообщили в министерстве.

Напомним, на распродажах в День холостяка в Новосибирской области наиболее значительная динамика спроса в онлайне пришлась на цифровые товары: оборот категории увеличился на 109%, количество оплат — на 87%, а средний чек достиг 301 рубля (+12%). Бытовая электроника также продемонстрировала заметный рост: +94% к обороту, +61% к числу транзакций, средний чек — 6 667 рублей (+21%).

— Данные тренды свидетельствуют о том, что жители региона активно инвестируют в современные технологии и цифровые сервисы, что соответствует общей тенденции на цифровизацию и модернизацию образа жизни, — отмечал руководитель отдела продаж ЮKassa Никита Цой.

За 6 месяцев 2025 года, по данным ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), новосибирцы купили через маркетплейсы цифровую и бытовую технику на 22 млрд рублей, годом ранее — на 11,5 млрд.

