В такси Новосибирска появились локализованные автомобили

В Новосибирске по вызову такси начали приезжать автомобили, соответствующие новым требованиям о локализации. Как пояснили Infopro54 в «Ё-такси», компания приобрела порядка 50 Lada Aura для различных городов России. 15 машин прибыли в Новосибирск. Часть начали работать в Томске, а также вскоре появятся в парках в Омске и Барнауле. Как уверяют разработчики авто, эта модель «адаптирована ко всем российским климатическим условиям».

Напомним, с 1 марта 2026 года в большинстве регионов России в такси разрешат использовать только машины, сделанные в России или с высокой долей российских компонентов. Это условие касается и авто, выпущенных в рамках специальных инвестиционных проектов — СПИК. Машины, не соответствующие этим требованиям, не попадут в реестр такси.

В Сибири и Калининградской области эти требования начнут действовать с 2028 года, на Дальнем Востоке — с 2030-го.

В список Минпромторга входят более 20 моделей шести российских брендов, которые подходят под новые правила локализации:

LADA: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;

УАЗ: Патриот, Хантер;

Sollers: SP7;

Evolute: i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-JET, i-SPACE;

Voyah: Free, Dream, Passion;

Москвич: 3, 3е, 6, 8

Стоит отметить, что на данный момент в Новосибирске работает порядка 106 различных сервисов заказа такси. Например: «Ситимобил. Подключение водителей», «Мой город», «Везёт», «Prestige Go», «Междугороднее такси Сибирский трансфер».

По данным Минтранса Новосибирской области, к началу сентября 2025 года более 25 тысяч человек были заняты в таксомоторной отрасли региона.

В октябре Национальный совет такси и Лизинговый союз обратились к правительству РФ с просьбой ввести переходный период перед вступлением в силу закона о локализации такси. По мнению организаций, более 97 тысяч автомобилей, взятых в лизинг, не смогут повторно встать на учет после окончания договора, так как не будут соответствовать новым требованиям. Лизинговый союз подчеркивает, что в зоне риска находятся все машины, арендованные таксомоторными компаниями с 2022 по 2025 годы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске самозанятые таксисты на нелокализованных авто могут получить квоты.