Рекламодателям

В такси Новосибирска появились локализованные автомобили

  • 29/11/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске появились первые локализованные автомобили
Ранее стало известно, что в перечень разрешенных такси вошли 22 модели

В Новосибирске по вызову такси начали приезжать автомобили, соответствующие новым требованиям о локализации. Как пояснили Infopro54 в «Ё-такси», компания приобрела порядка 50 Lada Aura для различных городов России. 15 машин прибыли в Новосибирск. Часть начали работать в Томске, а также вскоре появятся в парках в Омске и Барнауле. Как уверяют разработчики авто, эта модель «адаптирована ко всем российским климатическим условиям».

Напомним, с 1 марта 2026 года в большинстве регионов России в такси разрешат использовать только машины, сделанные в России или с высокой долей российских компонентов. Это условие касается и авто, выпущенных в рамках специальных инвестиционных проектов — СПИК. Машины, не соответствующие этим требованиям, не попадут в реестр такси.

В Сибири и Калининградской области эти требования начнут действовать с 2028 года, на Дальнем Востоке — с 2030-го.

В список Минпромторга входят более 20 моделей шести российских брендов, которые подходят под новые правила локализации:

  • LADA: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
  • УАЗ: Патриот, Хантер;
  • Sollers: SP7;
  • Evolute: i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-JET, i-SPACE;
  • Voyah: Free, Dream, Passion;
  • Москвич: 3, 3е, 6, 8

Стоит отметить, что на данный момент в Новосибирске работает порядка 106 различных сервисов заказа такси. Например: «Ситимобил. Подключение водителей», «Мой город», «Везёт», «Prestige Go», «Междугороднее такси Сибирский трансфер».

По данным Минтранса Новосибирской области, к началу сентября 2025 года более 25 тысяч человек были заняты в таксомоторной отрасли региона.

В октябре Национальный совет такси и Лизинговый союз обратились к правительству РФ с просьбой ввести переходный период перед вступлением в силу закона о локализации такси. По мнению организаций, более 97 тысяч автомобилей, взятых в лизинг, не смогут повторно встать на учет после окончания договора, так как не будут соответствовать новым требованиям. Лизинговый союз подчеркивает, что в зоне риска находятся все машины, арендованные таксомоторными компаниями с 2022 по 2025 годы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске самозанятые таксисты на нелокализованных авто могут получить квоты.

Источник фото: предоставлено пресс-службой «Ё-Такси», из пресс-пакета компании.

991

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : такси локализация


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В такси Новосибирска появились локализованные автомобили
29/11/25 13:00
Общество
«Учителей там уважают»: новосибирские студенты-педагоги учат школьников в Египте
29/11/25 12:00
ВЭД Культура Образование Общество
В Новосибирске поставщики фальсификата получают новые госконтракты
29/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирские предприниматели нарастили кредитный портфель на 11%
29/11/25 10:00
Финансы
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты в 300 метрах от школ
29/11/25 9:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирский театр показал сказку Андерсена в эстетике мультивселенных
28/11/25 19:00
Культура Общество
Новосибирские пилоты дронов вошли в сборную России
28/11/25 18:30
Образование Спорт Технологии
В Новосибирске основной аудиторией страшных квестов стали подростки
28/11/25 18:00
Бизнес Общество
«Бизнес-Фест» «Сбера» в Новосибирске стал точкой притяжения для бизнеса
28/11/25 17:38
Банки
На создание речных причалов в Новосибирске необходимо около 500 млн рублей
28/11/25 17:30
Бизнес Власть Туризм
Новосибирск в топе по количеству ИП: где предпринимателям взять деньги для бизнеса
28/11/25 16:45
Бизнес
Трое работников пострадали на предприятии под Новосибирском
28/11/25 16:30
Бизнес Право&Порядок
Сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране
28/11/25 16:25
Бизнес
На онлайн-площадках активизировались продавцы фальшивых автомасел
28/11/25 16:15
Общество
В России предложили ввести новую купюру номиналом 10 тысяч рублей
28/11/25 16:00
Общество Финансы
Новосибирское предприятие разработало российский автовоз
28/11/25 14:30
Бизнес Промышленность
Новосибирцы более 400 раз пожаловались в ЦБ на блокировку банковских карт
28/11/25 14:00
Банки Общество Финансы
ВТБ: Рубль может ослабнуть до 90 рублей за доллар в 2026 году
28/11/25 13:35
Финансы
В Новосибирской области на торги выставлены 18 участков под аквакультуру
28/11/25 13:00
Бизнес
Банки прогнозируют снижение ключевой ставки до 15% в 2026 году
28/11/25 12:45
Финансы
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять