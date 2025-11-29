Рекламодателям

Новые законы декабря повлияют на повседневную жизнь новосибирцев

  • 29/11/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
Октябрьский мост
Среди новелл ужесточение утильсбора, маркировка стройматериалов и отмена продления водительских прав

Индексация пенсий

В декабре новосибирцы, которым исполнилось 80 лет в ноябре, получат повышенную фиксированную часть страховой пенсии. Сумма удвоится автоматически: с 8907,70 рублей до 17 815,40 рублей.

Точно такое же увеличение получат и те, кому недавно установили первую группу инвалидности.

Напомним, с 1 января вырастут все социальные выплаты, в том числе детские пособия и доплаты пенсионерам. Они будут проиндексированы на 7,6%.

По данным Социального фонда Новосибирской области, в сентябре 2025 года в регионе проживало 789 434 пенсионера.

Маркировка строительных материалов

В России продолжается введение обязательной цифровой маркировки строительных материалов. С 1 декабря она должна будет появиться на герметиках, шпатлевке, замазках, мастиках, пастах и монтажных пенах. Товары отслеживаются с помощью системы «Честный знак».

Продажа немаркированных товарных остатков разрешена до окончания срока годности, поставка — до 1 мая 2026 года. С 1 декабря 2026 года обязательной станет передача в систему маркировки сведений о розничной реализации всех отдельных видов строительных материалов.

Эксперимент по добровольному участию в маркировке отдельных видов стройматериалов проводится в России с 15 марта.

Напомним, обязательная маркировка товаров началась в России в 2019 году. Процесс идет поэтапно. На сегодняшний день единая национальная система маркировки охватывает все отрасли промышленности.

За нарушение правил работы с маркировкой предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам придется заплатить до 4 000 рублей, должностным — до 10 000 рублей, а юридическим— до 300 000 рублей. Тем же, кто нарушает требования в крупном или особо крупном размере, грозит уголовная ответственность до трех лет лишения свободы.

Утильсбор пересчитают по новым правилам

С 1 декабря на территории России начинают действовать обновлённые правила расчёта утилизационного сбора. Теперь коэффициент, на который умножают базовую ставку (для легковых автомобилей — 20 тысяч рублей), зависит не только от объёма двигателя и возраста транспортного средства, но и от мощности его двигателя. Таким образом, чем мощнее автомобиль, тем выше будет утилизационный сбор.

Для машины мощностью до 160 лошадиных сил, которые используются для личного пользования, льготные коэффициенты сохранятся. Сумма сбора для новых машин составит 3,4 тысячи рублей, для автомобилей старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. Более мощные авто облагаются платежами уже по коммерческим ставкам (от 1 до 1,5 млн рублей и выше).

Кроме того, при ввозе автобусов для междугородних и международных перевозок дополнительно потребуется документ от Минтранса, подтверждающий целевое использование транспорта.

Биометрия для иностранцев

С 1 декабря 2025 года начинается третий этап эксперимента по сдаче иностранцами и лицами без гражданства биометрии при въезде в Россию. Он продлится до 30 июня 2026 года. Теперь иностранные граждане смогут сдать биометрию на любом пункте пропуска через госграницу, где для этого есть техническая возможность.

Эксперимент начался с 1 декабря 2024 года. На первом этапе иностранцы из безвизовых стран (например, Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана) фото и отпечатки пальцев могли сдать только в пунктах пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

На втором этапе, с 30 июня 2025 года, для сдачи биометрических данных и получения QR-кода стал доступен портал «Госуслуги». Кроме того, с этого периода иностранцы обязаны заполнять заявление (не позднее чем за 72 часа до въезда), в котором указывать дату въезда в страну, а также сроки и цели  визита.

Стоит отметить, что эксперимент не распространяется на граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных организаций, аккредитованных в РФ, а также членов их семей.

По данным ГУ МВД Новосибирской области, в регионе  отмечается отток иностранных граждан: число выезжающих превышает количество прибывающих. В ведомстве уточнили, что наибольшее число мигрантов прибывает из Узбекистана. Далее следуют граждане Таджикистана, Киргизии и Казахстана.

Цифровой паспорт можно использовать в банке

С 29 декабря жители Новосибирской области, как и других российских регионов получат возможность использовать электронное удостоверение, чтобы подтверждать личность в банках и финансовых организациях при личном визите. Предъявить документ в электронном виде можно, например, через приложение «Госуслуги» со смартфона.

Такой подход будет использоваться в целях установления личности клиента банка, однако применяться может только, если клиент пришел лично и ранее был идентифицирован финансовой организацией.

При этом цифровая версия документа не заменит бумажный документ полностью, поэтому в определённых ситуациях может потребоваться оригинал на бумажном носителе.

Напомним, указ о цифровом паспорте был подписан президентом России Владимиром Путиным еще в 2023 году.

Продление водительских прав

31 декабря 2025 года истекает срок автоматического продления действия водительских удостоверений. С 2026 года продлевать водительские права нужно по стандартной схеме — с прохождением медицинской комиссии и получением медицинской справки.

При этом действие водительских удостоверений, которые прекращают действовать в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года продляется на три года.

Водителям с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от управления транспортным средством до момента восстановления прав.

Напомним, меру ввели временно в 2022 году в период пандемии коронавируса и локдауна, когда посещение общественных мест было небезопасно для здоровья либо запрещено.

Ранее редакция сообщала, что закон о запрете вейпов в России будет принят в ближайшее время. 

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : законы


