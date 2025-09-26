В Новосибирске завершается ремонт крупнейшего дорожного объекта сезона

В Первомайском и Советском районах Новосибирска подходит к концу реконструкция 7-километрового участка Бердского шоссе, являющегося самым большим объектом дорожного ремонта в городе в текущем сезоне. Мэр Максим Кудрявцев оценил качество проделанной работы.

По его словам, сезонные дорожные работы выходят на финишную прямую. В этом году ремонт проводится в два этапа: первый – по муниципальным контрактам за счет городского бюджета (из 22 объектов 20 уже приняты, на оставшихся двух, улицах Мира и Технической, работы завершатся в октябре), второй – на средства из областного бюджета, включающий 26 крупных городских магистралей, преимущественно с шестиполосным движением, также близок к завершению.

Областная программа ремонта охватила ключевые магистрали, такие как Красный проспект, улицы Фрунзе, Большевистская, Богдана Хмельницкого и Толмачёвское шоссе. В их числе и Бердское шоссе: от остановки «Матвеевка» до проспекта Строителей.

Мэр Кудрявцев подчеркнул, что на ремонт этого участка было выделено 360 миллионов рублей. Это важная транспортная артерия, нуждавшаяся в ремонте из-за многочисленных дефектов дорожного покрытия. Подрядчик успешно выполнил задачу, и сейчас идет процесс нанесения разметки и приемка объекта.

На участке площадью 144 тыс. кв. метров было проведено фрезерование старого покрытия и уложен один слой асфальтобетона. На перекрестке Бердского шоссе и улицы Одоевского, где была сильная колейность, асфальт уложили в два слоя (1,5 тыс. кв. метров).

Александр Губин, директор МКУ «Управление дорожного строительства», отметил, что на Бердском шоссе, где интенсивность движения превышает 15 тысяч автомобилей в сутки, применена новая смесь СМА-22 с более крупной фракцией щебня, что, по расчетам, обеспечит более долгий срок службы по сравнению со смесью СМА-16, используемой на дорогах с меньшей нагрузкой. Гарантия на выполненные работы – 2 года с момента подписания акта приемки.