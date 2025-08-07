Дмитрий Колодаев: В инвестициях в профессиональный спорт пока нет системности

Генеральный директор ООО «Агент-Контейнер», менеджер профессионального бокса Дмитрий Колодаев рассказал корреспонденту Infopro54, чем сегодня интересен профессиональный спорт в РФ, какие риски возможны при вложении средств в этот рынок и могут ли отечественные спортсмены побороться за награды, в том числе финансовые, на международном уровне.

Самые привлекательные — бокс и смешанные единоборства

— Дмитрий, на ваш взгляд, насколько сегодня в России развит профессиональный спорт как бизнес? В каких видах спорта такие практики наиболее распространены?

— В профессиональном спорте сегодня можно выделить два основных формата взаимодействия со спортсменами: спонсорство и инвестиции. На мой взгляд, именно инвестиционный подход пока слабо развит — особенно в регионах, таких как Сибирь и Новосибирская область. Здесь не хватает системности и долгосрочной стратегии.

Для меня приход в профессиональный спорт — это, прежде всего, личная история. Несколько лет назад ко мне обратились знакомые с просьбой поддержать перспективного бойца — Вараздата Мкртчяна. Мы начали искать спонсоров, и я был удивлен, сколько людей откликнулись и захотели внести вклад в его карьеру. Меня вдохновило это участие — я почувствовал, что это не просто разовая поддержка, а настоящее доверие и вера в спортсмена.

Постепенно я сам все больше интересовался боксом, в этом мне очень помог Вараздат. А спустя четыре года, уже осознанно, я решил заняться этим направлением профессионально: получил лицензию менеджера и официально стал его представителем.

Нужна не только поддержка, но и инвестиционное мышление

— Почему в работе на сегменте профессионального спорта в Сибири нет системности? Есть ли в России примеры, которые, на ваш взгляд, достойны изучения?

— По моим наблюдениям, в России в целом профессиональная поддержка спортсменов как бизнес-направление развита слабо. Особенно это заметно в Сибири, где почти отсутствуют примеры системной работы с профессиональными спортсменами на инвестиционной основе — вдолгую, с расчетом на результат и возврат вложений. Как правило, все ограничивается разовыми случаями помощи, а не выстроенной моделью сопровождения и развития.

При этом есть интересные примеры, заслуживающие внимания. Например, «Академия единоборств РМК», которую поддерживает «Русская медная компания». То, что делает Игорь Алтушкин, на мой взгляд, достойно уважения — хотя я лично с ним не знаком и не могу знать, являются ли его действия именно инвестициями. Я думаю, это, скорее, форма спонсорства или благотворительности — искренней, глубокой, идущей от желания развивать спорт. Но в любом случае это пример системного подхода к поддержке спортсменов.

Еще один сильный пример — это работа Умара Назаровича Кремлева. Он действительно системно помогает множеству боксеров в нашей стране. В том числе его поддержка часто распространяется на тех спортсменов, кто выступает в смешанных единоборствах. Особенно важно, что он берет на себя решение сложных организационных и финансовых вопросов, в том числе связанных с невыплатами гонораров — это критично для карьеры и мотивации спортсмена.

Для развития бокса в России нужно стремиться и опираться на лучшие российские и зарубежные практики. В том числе изучать подходы, где при поддержке частных инвесторов строятся современные спортивные объекты и создается инфраструктура, позволяющая вырастить спортсменов международного уровня.

— С точки зрения инвестиций, на ваш взгляд, какие виды спорта сегодня наиболее привлекательны?

— Те, где важна дисциплина, честная конкуренция, умение работать на результат, а от спортсмена нужны талант, трудолюбие и амбиции. Больше всего под эти критерии сейчас подходит бокс, а также смешанные единоборства MMA. По моим наблюдением, в этих видах спорта под правильным управлением человек может достичь больших высот. Спонсорство, как и инвестиции в спортсмена, сегодня — это вклады в бренд, в историю компании, в личность, которые могут вдохновлять других.

— Кто самый раскрученный в этом плане из российских спортсменов?

— Одни из самых ярких и известных имен в российском боксе, которые приходят на ум сейчас — это Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.

— Как на рынке профессионального спорта менеджеры и спортсмены находят друг друга? Здесь тоже нет системности и все решает случайная встреча?

— В этой части работа организована несколько лучше, чем в вопросе долгосрочной поддержки спортсменов. Существуют профессиональные менеджеры, которые ищут и отслеживают перспективных бойцов, особенно тех, кто показывает результат на уровне чемпионатов России или успешно выступает в своем регионе. Однако в перспективе при отработке системной поддержки спортсменов в рамках профессионального спорта будут меняться и технологии поиска перспективных кандидатов.

Мы, в частности, рассматриваем возможность расширения географии поиска: фокус остается на Сибирском регионе, но в перспективе интересны и другие территории. При прочих равных мы, безусловно, будем стремиться поддерживать и продвигать в первую очередь боксеров из Сибири, формируя вокруг них узнаваемость и репутацию.

Основная монетизация идет с телевизионных трансляций

— Какие вложения необходимы в профессионального спортсмена? Сколько это выходит в деньгах?

— Объемы вложений могут сильно различаться в зависимости от уровня спортсмена, этапа его карьеры и целей. Речь идет о суммах от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей в год.

Финансирование включает в себя базовые расходы на тренировочный процесс, питание, восстановление, работу с тренерами и специалистами. Отдельная категория затрат — участие в статусных соревнованиях: необходимо оплачивать организационные взносы, логистику, проживание. Особенно это актуально при выходе на международную арену или при подготовке к бою за титул.

Значительная часть бюджета может уходить на продвижение спортсмена: создание контента, фотосессии, участие в медиаактивностях, поездки на сборы и спарринги, формирование публичного имиджа. Без этого сложно выстраивать профессиональную карьеру на высоком уровне, особенно если речь идет о выходе за пределы локального или национального рынка.

— А если говорить о доходности инвестиций?

— На текущий момент в профессиональном спорте доходность инвестиций напрямую зависит от уровня спортсмена и вида спорта. Например, в смешанных единоборствах коммерческий потенциал часто реализуется быстрее, чем в боксе — за счет более активной медийной поддержки и развитых лиг.

Тем не менее при выходе на международный уровень бокс также может приносить серьезный доход. Все зависит от подготовки, менеджмента и спортивных результатов.

В качестве примера можно привести Вараздата Мкртчяна — сильного новосибирского боксера, действующего чемпиона России во втором среднем весе (до 76,2 кг), обладателя титулов IBA Asian (2022) и IBA International (2023). Он уверенно входит в элиту своей весовой категории и в настоящее время является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBA. Его рекорд: 17 боев, 17 побед, из них 6 — нокаутом.

Это пример не уже реализованного инвестиционного кейса, а спортсмена с высоким потенциалом. Мы считаем, что при должной поддержке и профессиональном подходе у Вараздата есть все шансы выйти на международный уровень. Наша команда открыта к предложениям по организации боев и сотрудничеству в рамках его дальнейшего продвижения.

— Как происходит монетизация на рынке профессионального спорта?

— В мировой практике основной источник дохода в профессиональном спорте — это медиаправа, в первую очередь телетрансляции и стриминговые платформы. Чем выше уровень спортсмена и интерес к его выступлениям, тем больше шансов на привлечение внимания со стороны телеканалов и digital-платформ, специализирующихся на спортивном контенте.

Дополнительно монетизация строится за счет спонсорских контрактов, рекламных интеграций, продажи билетов на турниры и мерча. Все это работает только в случае, если у спортсмена есть регулярные бои, медийное присутствие и правильно выстроенное позиционирование.

Таким образом, чем активнее и стабильнее карьера спортсмена — тем выше его коммерческий потенциал на рынке.

— Есть ли сложности с привлечением спонсоров?

— Это индивидуальная история. Спонсор откликается на конкретного спортсмена. Например, спонсор тоже занимается каким-то конкретным видом спорта либо занимался раньше. Есть спонсоры, которым интересно, чтобы их компания ассоциировалась с успешным спортсменом.

— Какие риски вы видите в таких инвестициях?

— Основные риски — травмы, которые может получить спортсмен во время боев. В этот список также входят отмена боев, изменение интереса промоутеров или телеканалов, непредсказуемость рынка. Имеется и фактор конкуренции, то есть спортсмен должен постоянно доказывать свой уровень.

— А если говорить о санкциях? Оказывают ли они влияние на этот рынок?

— Безусловно, из-за санкций спортсменам в любом виде спорта может был заблокирована возможность выступать за рубежом. С такими ситуациями российские спортсмены сегодня сталкиваются, в том числе и в профессиональном спорте.

— Каковы перспективы развития этого рынка? Как будет расти количество спортсменов, менеджеров, конкуренция за перспективных бойцов среди менеджеров?

— Чем больше будет появляться возможностей для российских боксеров боксировать за рубежом, тем больше будет развиваться этот рынок. Но выход спортсмена на международный уровень требует уже более серьезной поддержки. В том числе по его популяризации на иностранных рынках, участии в рейтинговых поединках в России и за рубежом, проведении переговоров с международными промоутерскими компаниями, а также по выстраиванию партнерств со спонсорами и медиа.

В июле 2025 года генеральный директор ООО «Агент-Контейнер» Дмитрий Колодаев получил лицензию менеджера профессионального бокса, официально зарегистрированную Федерацией бокса России.