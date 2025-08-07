«Они что-то знают»: новосибирские застройщики начали увеличивать строительные заделы

На строительном рынке России в целом, и Новосибирской области в частности, наблюдается странная ситуация. В условиях разговоров о грядущем обвале рынка на протяжении последних двух лет некоторые застройщики увеличивают строительные заделы. У независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева это вызывает непонимание.

— Если судить по динамике строительных заделов лидеров, то перспективы строительного рынка страны далеко не мрачные. Еще одна возможная перспектива — грядущие перемены в законодательстве, особенно, в части получения разрешений на строительство, — рассуждает эксперт.

В качестве примера в Новосибирске он приводит ГК «Расцветай», которая за два месяца увеличила строительный задел на 99 тыс. м2, хотя у застройщика и так есть, что продавать. По данным, которые приводит Николаев со ссылкой на статистику ДОМ.РФ, сейчас у компании 42 разрешения на строительство 16,2 тысяч квартир площадью 749 тысяч кв м. На конец мая было 36 — на возведение 14,2 тысяч квартир площадью 650 тысяч кв м.

На 54,4 тыс. м2 нарастила задел ГК СМСС и вошла в ТОП-3 — 8 разрешений: 3,7 тысяч квартир, 197 тысяч кв м. .

«Брусника» за полтора года уменьшила долю строительного задела в Новосибирской области с 33% до 20%, но остается на втором месте в регионе — 13 разрешений: 4,6 тысяч квартир, 294,5 тысяч кв м.

У группы компаний «Первый строительный фонд» 12 разрешений, у ООО «Энергомонтаж» — 11, у ГК «ГПД Газстрой» — 9. По сравнению с маем их количество сократилось.

Всего, по данным ДОМ.РФ, в регионе на 31 июля выдано 288 разрешений на строительство на 3,6 млн кв метров жилья или 72 тысяч квартир. Ранее сообщалось, что в новостройках региона зависли 76 тысяч непроданных квартир.

В целом по России строительный задел застройщиков из топ-10 РФ за полгода вырос на 833 тысячи квадратных метров. Его увеличили ГК «ПИК», Холдинг Setl Group, «ЮгСтройИнвест», ГК ССК, «Страна. Девелопмент», ГК «ТОЧНО», «Брусника». По данным ДОМ.РФ, суммарный строительный задел по стране вырос на 5,4 млн. квадратных метров, со 113,0 млн. до 118,4 млн. м2.

— Возникает ощущение, что лидеры знают о перспективах строительного рынка значительно больше остальных, — рассуждает Николаев.

Напомним, осенью 2024 года новосибирские застройщики начали выставлять на продажу земельные участки. Эксперты называли этот тренд началом передела рынка.

Ранее редакция сообщала о том, что выдача разрешений на строительство в Новосибирской области упала в два раза.