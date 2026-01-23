Поиск здесь...
Общество

С пилота, посадившего лайнер под Новосибирском, взыскивают 119 млн

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Авиакомпания требует компенсировать ущерб от аварийной посадки воздушного судна

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предъявила иск к командиру самолета, совершившего аварийную посадку самолета Airbus A320 на поле в Убинском районе Сергею Белову на сумму 118,9 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Исковое требование направлено на компенсацию ущерба воздушному судну.

По данным экспертизы, в результате посадки вне аэродрома были повреждены элементы шасси, двигателя и тормозной системы. Представители защиты пилота оспаривают корректность проведения экспертизы, указывая на отсутствие в материалах дела мотивированного расчета суммы ущерба.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября 2023 года при выполнении рейса из Сочи в Омск. После отказа гидравлической системы экипаж принял решение следовать на запасной аэродром в Новосибирске. Из-за повышенного расхода топлива лайнер не смог долететь до аэропорта. Командир Белов посадил самолет на пшеничном поле, сохранив жизни 167 человек, находившихся на борту.

Позже экипаж получил публичное признание за профессиональные действия. Через некоторое время пилотов попросили уволиться, а второму пилоту была присвоена категория негодности к полетам. Сергей Белов изначально фигурировал в уголовном деле в качестве свидетеля, однако за месяц до окончания расследования его перевели в статус обвиняемого. Впоследствии он заявлял в СМИ о давлении с целью признания вины. В авиакомпании «Уральские авиалинии» подчеркнули, что не являются инициатором иска. Следственный комитет уточнил, что материалы дела находятся в суде.

Ранее редакция сообщала, что обновленный самолет Tango поднялся в воздух над Новосибирском.

Фото пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : пшеничное поле аварийная посадка

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Одна из старейших улиц Новосибирска — улица Инская — за последние несколько лет сильно изменилась. Здесь строится новый квартал «Инские холмы», и уже практически полностью снесены старые деревянные дома. Их оплакивают историки и ценители деревянного зодчества. Вместе с тем тут же был реализован проект, который можно назвать прецедентом для города: бизнес привел в порядок объект культурного наследия, ему не принадлежащий.

Infopro54 решил запечатлеть Инскую в момент, который можно назвать переломным (когда новое еще не все построено, а старое не все снесено), и поговорить с застройщиком и защитниками наследия.

Читать полностью

«Сибирь» обыграла лидера КХЛ — магнитогорский «Металлург»

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская команда «Сибирь», стремящаяся попасть в плей-офф сезона 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграла на выезде у лидера регулярного чемпионата — магнитогорского «Металлурга». Игра состоялась 22 января.

В первом периоде команды не забили ни одного гола, но во втором они обменялись шайбами. Илья Талалуев из Новосибирска открыл счёт, а Егор Яковлев из Екатеринбурга ответил точным броском. Решающий момент наступил на 58-й минуте: Антон Косолапов, воспользовавшись численным преимуществом, вывел свою команду вперёд — 2:1.

Читать полностью

Депутат Останина потребовала отстранить губернатора Кузбасса

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина потребовала отставки губернатора Кемеровской области Ильи Сердюка. Поводом стало его скандальное заявление в прямом эфире, где он прокомментировал гибель девяти новорождённых в новокузнецком роддоме.

В ходе эфира губернатор заявил, что у каждого ребёнка был личный врач, а медики не могли допустить ошибку.

Читать полностью

Главную причину ДТП в Новосибирской области назвали дорожники

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в 2025 году на региональных и межмуниципальных дорогах произошло 407 аварий. Это на 16% больше, чем годом ранее. Количество погибших увеличилось на 36% и достигло 106 человек. Число травмированных выросло на 10% и достигло 582 человек, по данным Территориального управления автомобильных дорог региона (ТУАД). Основной причиной аварий, которые составили 97% от общего числа, стали нарушения правил дорожного движения (ПДД).

— Лидер здесь — выезд на встречную полосу, особенно в запрещенных местах: 94 ДТП унесли жизни 47 человек. Вторым по опасности стало превышение скоростного режима (149 ДТП, 33 погибших). Значительное число жертв связано и с нарушением правил на перекрестках, включая проезд на запрещающий сигнал светофора (70 ДТП, 13 погибших), — говорится в сообщении.

Читать полностью

На Плющихинском жилмассиве в Новосибирске построят ливневую канализацию

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска объявила тендер для поиска подрядчика на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации для создания ливневой канализации по улице Татьяны Снежиной. Стартовая цена контракта составляет 4.48 млн рублей. Работы победитель торгов должен будет выполнить до июля 2026 года.

Как отмечается в описании объекта закупки, на строительство ливневки на Снежиной из бюджета города планируется выделить 46,4 млн рублей.

Читать полностью

В Госдуме предложили работодателям переводить сотрудников на удаленку в морозы

Автор: Артем Рязанов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно закрепить право работников на временный переход на дистанционный режим в период сильных морозов. Он обратился с этим предложением к главе Минтруда Антону Котякову.

— В целях реализации конституционных гарантий на охрану здоровья и безопасные условия труда, а также для обеспечения бесперебойной работы организаций в сложных погодных условиях, предлагаю законодательно закрепить право работников на временный перевод на дистанционный режим работы в период сильных морозов, — сказано в документе.

Читать полностью
