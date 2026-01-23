С пилота, посадившего лайнер под Новосибирском, взыскивают 119 млн

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предъявила иск к командиру самолета, совершившего аварийную посадку самолета Airbus A320 на поле в Убинском районе Сергею Белову на сумму 118,9 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Исковое требование направлено на компенсацию ущерба воздушному судну.

По данным экспертизы, в результате посадки вне аэродрома были повреждены элементы шасси, двигателя и тормозной системы. Представители защиты пилота оспаривают корректность проведения экспертизы, указывая на отсутствие в материалах дела мотивированного расчета суммы ущерба.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября 2023 года при выполнении рейса из Сочи в Омск. После отказа гидравлической системы экипаж принял решение следовать на запасной аэродром в Новосибирске. Из-за повышенного расхода топлива лайнер не смог долететь до аэропорта. Командир Белов посадил самолет на пшеничном поле, сохранив жизни 167 человек, находившихся на борту.

Позже экипаж получил публичное признание за профессиональные действия. Через некоторое время пилотов попросили уволиться, а второму пилоту была присвоена категория негодности к полетам. Сергей Белов изначально фигурировал в уголовном деле в качестве свидетеля, однако за месяц до окончания расследования его перевели в статус обвиняемого. Впоследствии он заявлял в СМИ о давлении с целью признания вины. В авиакомпании «Уральские авиалинии» подчеркнули, что не являются инициатором иска. Следственный комитет уточнил, что материалы дела находятся в суде.

