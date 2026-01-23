Поиск здесь...
Власть

В Новосибирске прошла рабочая встреча полпреда с заместителем генпрокурора РФ

Дата:

Обсуждалось усиление сотрудничества между аппаратом полпреда и прокуратурой в сибирских регионах

Анатолий Серышев, представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, встретился с Сергеем Зайцевым, заместителем Генпрокурора России, который посетил Новосибирскую область с рабочим визитом.

В ходе встречи обсуждалось усиление сотрудничества между аппаратом полпреда и прокуратурой в сибирских регионах. Особое внимание было уделено разработке общих стратегий для результативного решения важнейших социально-экономических задач округа. Обсуждались вопросы защиты гражданских прав, оказания поддержки бизнесу и повышения эффективности работы органов власти.

Серышев подчеркнул, что объединение усилий федеральных и надзорных структур – ключевой фактор стабильного развития округа.

Он заявил, что общая цель – обеспечить воплощение в жизнь национальных приоритетов на территории Сибири. Для достижения этой цели требуется скоординированная работа, направленная на помощь гражданам, защиту бизнеса и устранение препятствий, мешающих развитию.

Фото с сайта sfo.gov.ru

Власть

Сибирь Новосибирск

Теги : полпред в СФО власть Анатолий Серышев

В зависшие проекты по «Чистой воде» новосибирский бюджет вложит более 300 млн

Автор: Юлия Данилова

Для достройки объектов в Коченевском, Татарском и Ордынском районах в рамках нацпроекта «Чистая вода» необходимо почти 325 млн рублей млн рублей. Об этом говорится в ответе МинЖКХ Новосибирской области на запрос общественника Евгения Митрофанова.

Администрация поселка готовит документы для ввода в эксплуатацию первого этапа. Полностью завершить объект планируется в декабре 2026 года. На эти цели в областном бюджете заложено 34,8 млн рублей.

Читать полностью

Депутат Останина потребовала отстранить губернатора Кузбасса

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина потребовала отставки губернатора Кемеровской области Ильи Сердюка. Поводом стало его скандальное заявление в прямом эфире, где он прокомментировал гибель девяти новорождённых в новокузнецком роддоме.

В ходе эфира губернатор заявил, что у каждого ребёнка был личный врач, а медики не могли допустить ошибку.

Читать полностью

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что объекты, схожие с торговым центром в Первомайке, в котором 21 января произошло обрушение, будут проверены. Он отметил, что многие торговые и коммерческие объекты региона были построены в тот период, когда широко применялась практика полулегального строительства и последующей реконструкции без соблюдения норм безопасности. Теперь власти намерены проверить их на соответствие требованиям законодательства и безопасности, заявил глава региона в интервью «АиФ-Новосибирск». Он подчеркнул, что подход к изменению разрешённого использования земельных участков и инвестпланов собственников по новым объектам в регионе станет более жёстким.

Напомним, двухэтажное здание магазина в Первомайском районе обрушилось днем 21 января. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин и мужчину.  Мужчина скончался, одна из женщин с травмами находится в больнице, сообщили в прокуратуре с следственном комитете.

Читать полностью

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Автор: Юлия Данилова

В Сибирском ГУ Банка России прокомментировали ситуацию на рынке ОСАГО региона. Как отметил начальник управления Николай Морев, за 2024 год в регионе превышение выплат над сборами по автогражданке составляло около 0,7 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года — 1,8 млрд руб. Ситуация ухудшается.

Включение Новосибирской области в зону действия повышенных тарифов по ОСАГО, по его словам, связано с тем, что в регионе на протяжении длительного времени выявляются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по автострахованию.

Читать полностью

Обрушившийся магазин в Новосибирске был самовольной постройкой

Автор: Юлия Данилова

Магазин в Первомайском районе Новосибирска был самовольной постройкой. По информации мэрии, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал.

— В 2017 году сотрудниками УАСИ был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:084235:103 (согласно сведений ЕГРН – собственником является Турков Сергей Иванович) по ул. Наумова в Первомайском районе города Новосибирска. Управление в сентябре 2017 года проинформировало инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области (инспекцию ГСН) о необходимости привлечения застройщика к ответственности. Инспекция ГСН отказала в возбуждении дела, — говорится в сообщении мэрии.

Читать полностью

Предприниматели остановили торги на размещение киосков на кладбищах Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Проведение четырех аукционов, назначенных на конец января – начало февраля на право заключения договора на размещение и эксплуатацию киосков на территории муниципальных кладбищ Новосибирска, приостановлено. Речь идет о земельных участках, предоставленных в бессрочное пользование МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Потенциальные участники аукционов подали жалобы в УФАС.

Как сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе УФАС, предприниматели обжалуют аукционную документацию. В частности, речь идет об отсутствии плана размещения нестационарных объектов, а также требовании представить в составе заявки эскиз нестационарного торгового объекта.

Читать полностью
