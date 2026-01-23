В Новосибирске прошла рабочая встреча полпреда с заместителем генпрокурора РФ

Анатолий Серышев, представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, встретился с Сергеем Зайцевым, заместителем Генпрокурора России, который посетил Новосибирскую область с рабочим визитом.

В ходе встречи обсуждалось усиление сотрудничества между аппаратом полпреда и прокуратурой в сибирских регионах. Особое внимание было уделено разработке общих стратегий для результативного решения важнейших социально-экономических задач округа. Обсуждались вопросы защиты гражданских прав, оказания поддержки бизнесу и повышения эффективности работы органов власти.

Серышев подчеркнул, что объединение усилий федеральных и надзорных структур – ключевой фактор стабильного развития округа.

Он заявил, что общая цель – обеспечить воплощение в жизнь национальных приоритетов на территории Сибири. Для достижения этой цели требуется скоординированная работа, направленная на помощь гражданам, защиту бизнеса и устранение препятствий, мешающих развитию.