Долги новосибирцев за ЖКХ на миллиард рублей переданы приставам

За 11 месяцев 2025 года в Новосибирской области возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. В аналогичном периоде прошлого года — 1,2 млрд рублей. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области. При этом, по сравнению с 2024 годом, количество исполнительных листов, предъявленных на исполнение, снизилось на 27 тысяч.

— За 11 месяцев 2025 года судебные приставы взыскали 615 млн рублей, что на 17,8% больше, чем в 2024 году, — констатировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ноябре правительство РФ утвердило предельную индексацию платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 1 января 2026 года тарифы ЖКХ проиндексируют для всех регионов на 1,7%. Такой рост обусловлен увеличением НДС с 20 до 22%.

Второе повышение расценок на ЖКУ пройдёт с 1 октября 2026 года. Рост будет отличаться в зависимости от региона. Например, в Новосибирской области общее повышение за год составит 12,4%.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 июля 2025 года в России стартовал эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ.