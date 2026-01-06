Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Долги новосибирцев за ЖКХ на миллиард рублей переданы приставам

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Сумма взысканной просрочки за год существенно выросла

За 11 месяцев 2025 года в Новосибирской области возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. В аналогичном периоде прошлого года — 1,2 млрд рублей. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области. При этом, по сравнению с 2024 годом, количество исполнительных листов, предъявленных на исполнение, снизилось на 27 тысяч.

— За 11 месяцев 2025 года судебные приставы взыскали 615 млн рублей, что на 17,8% больше, чем в 2024 году, — констатировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ноябре правительство РФ утвердило предельную индексацию платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 1 января 2026 года тарифы ЖКХ проиндексируют для всех регионов на 1,7%. Такой рост обусловлен увеличением НДС с 20 до 22%.

Второе повышение расценок на ЖКУ пройдёт с 1 октября 2026 года. Рост будет отличаться в зависимости от региона. Например, в Новосибирской области общее повышение за год составит 12,4%.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 июля 2025 года в России стартовал эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Государство, в лице ведомства, участвует в самых разнообразных спорах

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : приставы Долги за ЖКХ

57
0
0
Предыдущая статья
Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

«Защита от клеветы»: алгоритм действий в конфликтах с участием педагогов прописали школам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы типовую инструкцию для руководителей образовательных организаций, регламентирующую порядок действий в случае возникновения конфликтных ситуаций с участием учителей.

Документ был одобрен на заседании Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Инструкция содержит чёткий и поэтапный алгоритм реагирования — от приёма обращения и сбора информации до рассмотрения конфликта на уровне комиссии образовательной организации и, при необходимости, на региональном уровне.

Читать полностью

Известный шеф-повар Сырников раскрыл новосибирцам секреты рождественского стола

Автор: Мария Гарифуллина

7 января в России будут отмечать Рождество — один из самых православных праздников. С этим праздником связаны особые гастрономические традиции. Известный российский ресторатор, шеф-повар и автор книг о русской кухне рассказал Infopro54 о главных принципах рождественского стола.

Рождеству предшествует сорокадневный пост (его называют Рождественским или Филипповым), который включает в себя отказ от многих продуктов. В праздник пост заканчивается, и блюда на рождественский стол готовятся сытные и, преимущественно, мясные.

Читать полностью

Развод подорожал в восемь раз в Новосибирске

Федеральные власти продолжают разрабатывать меры, направленные на укрепление и сохранение семьи. На этот раз по супругам, решившим развестись, решили ударить рублем. Так, с 1 января 2026 года госпошлина на расторжение брака выросла с 650 рублей до 5 тысяч рублей.

Обновленный тариф будут применять и к супругам, решившим развестись по взаимному согласию и не имеющим детей, и к тем, кто будет расторгать брак через суд. Напомним, что обращаться в судебные органы придется семьям с несовершеннолетними детьми и в случае несогласия мужа или жены.

Читать полностью

Новосибирских водителей призывают воздержаться от поездок

В связи с резким ухудшением погодных условий на официальном сайте Госавтоинспекции вышло срочное оповещение о возможном осложнении дорожной обстановки.

— Из-за выпадения осадков, ухудшения видимости возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Праворульные машины станет сложнее регистрировать в Новосибирске

Весь прошлый год Новосибирских водителей регулярно тревожили новостями о полном запрете праворульных автомобилей. И, казалось бы, летом 2025 года в МВД России поставили окончательную точку в этих волнениях, официально заявив, что данные о запрете покупки, продажи и эксплуатации транспортных средств с правым рулем не соответствуют действительности.

Но ближе к концу сентября глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов вновь вернулся к этой теме и предложил поэтапно заменить машины с правым рулем на более безопасный транспорт. Осуществить это планировалось путем ввода меры господдержки для водителей.

Читать полностью

Сбор елей на утилизацию стартует 13 января в Новосибирске

Старый Новый год традиционно ознаменовывает собой окончание новогодних праздников. Начиная с этого дня новосибирцы начинают активно избавляться от главного символа праздника — елей. И именно 13 января сбор хвойных деревьев на утилизацию в городе начинает «Спецавтохозяйство». В официальном телеграмм-канале организации уже опубликован график приема и локации, куда можно будет сдать зеленых красавиц.

— Традиционная акция по приему новогодних елей и пихт пройдет после завершения праздников — с 13 по 27 января 2026 года, — сообщили в компании.

Читать полностью
Актуальный разговор

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Государство, в лице ведомства, участвует в самых разнообразных спорах

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Долги новосибирцев за ЖКХ на миллиард рублей переданы приставам

Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

Общество

«Защита от клеветы»: алгоритм действий в конфликтах с участием педагогов прописали школам Новосибирска

Культура Общество

Известный шеф-повар Сырников раскрыл новосибирцам секреты рождественского стола

Общество

Развод подорожал в восемь раз в Новосибирске

Бизнес Туризм

Гостевые дома в четырех регионах Сибири запретили сдавать без включения в реестр

Авто Общество

Новосибирских водителей призывают воздержаться от поездок

Авто Общество

Праворульные машины станет сложнее регистрировать в Новосибирске

Власть Общество

Сбор елей на утилизацию стартует 13 января в Новосибирске

Общество Право&Порядок

Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году

Власть Город

В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

Бизнес Общество

Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Общество

Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

Бизнес

В Новосибирске начались аукционы на размещение ритуальных павильонов

Бизнес Недвижимость

Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Финансы

Новые финансовые правила вступят в силу для новосибирцев в 2026 году

Власть Общество

Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Общество

Новосибирск попал в топ-5 городов с доступными катками

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности