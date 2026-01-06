Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

В период новогодних праздников жители Новосибирска активно посещают кинотеатры, торговые центры, рестораны и другие развлекательные заведения. Бесплатный Wi-Fi в этих местах становится настоящим спасением при нестабильном мобильном интернете. Однако важно помнить о существующих рисках, связанных с безопасностью таких сетей. Эксперты МТС рассказывают, как защитить свои данные при подключении к общедоступному Wi-Fi.

Избегайте подключения к сетям без пароля

Зачастую для доступа к бесплатному Wi-Fi требуется указать электронную почту или номер телефона. Отсутствие парольной защиты указывает на то, что передаваемый трафик не шифруется, что делает ваши личные данные легкодоступными для злоумышленников. Также стоит отказаться от использования сети, если при подключении запрашиваются пароли, отправленные через мессенджеры.

Используйте мобильную точку доступа или подключайтесь только к проверенным сетям

Прежде чем воспользоваться бесплатным Wi-Fi, задайте себе вопрос о необходимости подключения. Действительно ли вам нужно сейчас передавать конфиденциальную информацию, находясь, например, в сети быстрого питания? В современном мире сложно предугадать, когда можно столкнуться с хакерской атакой.

Отключите автоматическое подключение к сетям

Если вы используете сети без пароля, рекомендуется отключить функцию автоматического подключения в настройках вашего устройства. При необходимости подключения к открытой сети выполняйте его вручную.

Включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно

Двухфакторная аутентификация подразумевает использование двух различных типов данных для доступа к аккаунтам. Первый – это логин и пароль, а второй – код, отправляемый пользователю по SMS. Этот метод обеспечивает более надежную защиту учетных записей.

Внимательно проверяйте названия точек доступа

Сопоставляйте названия сетей с наименованиями организаций, которым они предположительно принадлежат. При возникновении сомнений обращайтесь к сотрудникам за уточнением. Если есть возможность использовать мобильный интернет, лучше отказаться от подключения к общедоступному Wi-Fi.