«Там никаких надрывов и крошечные пятна»: в Новосибирске показали доллары, которые отказался принимать банк

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

На первый взгляд купюры кажутся практически новыми

В Новосибирске участились случаи отказа банков в приеме у частных лиц долларовых банкнот из-за ужесточения требований к виду и состоянию иностранной валюты. Об этом сообщают жители города, которые периодически выезжают за границу и в связи с этим совершают валютные операции. Infopro54 сделал фотографии нескольких банкнот, не прошедших установленный фильтр. На них видно, что поводом для отказа в обмене валюты может стать даже едва заметное маленькое пятно.

Свою историю с обменом долларов редакции Infopro54 рассказала жительница Новосибирска, которая 23 марта обратилась в банк «Левобережный». Она пояснила, что ранее не раз совершала валютные операции, в том числе и в этом банке, но впервые столкнулась с отказом в приеме банкнот.

— Сотрудница банка тщательно рассматривала буквально каждый миллиметр каждой купюры. Светила, крутила и откладывала в сторону те, которые ей не понравились. Закончив свое исследование, она часть оставила и затем обменяла их на рубли, а часть вернула мне несколько банкнот со словами, что их не примет, потому что на них есть пятна и потертости. Я, признаться, даже не поняла, о чем речь: все деньги выглядели практически новыми. Потом уже дома с лупой я внимательно рассмотрела свои отказные доллары. Там никаких надрывов и крошечные пятна, а на одной есть практически неразличимая невооруженным взглядом потертость на линии сгиба, — сообщила Infopro54 клиентка банка.

Вот как выглядят банкноты, в обмене которых отказал банк (места, которые не понравились банковскому сотруднику, отмечены красным):

Доллары-1Доллары-2Доллары-3Доллары-4

В распоряжении редакции есть копия документа, подтверждающего проведение валютной операции в указанном банке в указанный день. Infopro54 направил запрос в банк «Левобережный», в котором просил рассказать о требованиях к банкнотам и о том, когда они ужесточились.

— Банк «Левобережный» действительно не принимает поврежденные банкноты, эмитированные иностранным государством. Помимо надрывов, основными причинами отнесения к поврежденным, являются банкноты с потертостями, со следами воздействия химических реагентов, в том числе воздействием влаги, или имеющие свечение более 50% площади банкноты под воздействием ультрафиолетового облучения. Требования к приему иностранных банкнот соответствуют Инструкции Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» и разработанными Уполномоченным банком внутренними правилами приема поврежденных банкнот иностранных государств. Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств размещены в каждом офисе банка в доступном для обозрения месте. Также хотим отметить, что банк «Левобережный» выдает своим клиентам только высококачественные банкноты нового образца, которые можно обменять в любом банке как на территории РФ, так и за ее пределами, — говорится в ответе банка на запрос Infopro54.

Ужесточение требований российских банков к виду и состоянию долларовых банкнот началось в 2022 году и достигло пика в 2023–2024 годах. Основной причиной стали санкции, введенные после февраля 2022 года. США и страны Евросоюза запретили поставки наличных долларов в Россию, в результате чего банки лишились возможности пополнять запасы валюты и отправлять поврежденные или устаревшие купюры иностранным контрагентам для замены. Банкиры говорили, что разорвалась привычная логистическая цепочка, и банки оказались вынуждены работать с тем объемом наличности, который уже находился в стране, не имея возможности обновлять или утилизировать ветхие банкноты.

В этих условиях крупнейшие банки ввели внутренние регламенты, существенно ужесточающие прием долларов от населения. Если раньше банки принимали купюры любого года выпуска и допускали наличие небольших потертостей или надрывов, то теперь большинство кредитных организаций отказываются принимать доллары старше 2013 года, а также банкноты с любыми, даже минимальными дефектами: надрывами, потертостями, пятнами, штампами, надписями, заломами или потертостью краски. В некоторых случаях банки соглашаются принять такие купюры, но взимают комиссию, которая может достигать 10–50% от номинала, объясняя это будущими издержками, связанными с невозможностью полноценно использовать эти банкноты в расчетах.

Единого обязательного для всех банков стандарта не существует. Каждая кредитная организация разрабатывает собственные правила. В результате условия приема долларов могут различаться даже в отделениях одного банка. Жители Новосибирска рассказывают о случаях, когда  что в одном отделении банка не принимали банкноты, а в другом отделении — приняли. На практике это означает, что гражданам, планирующим обменять, продать или положить на счет долларовые банкноты, необходимо заранее уточнять в конкретном отделении, какие именно купюры принимаются, и взимается ли комиссия. Особое внимание следует обращать на год выпуска и состояние банкнот в момент получения наличных денег.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирцы сняли в банках более 150 млрд рублей налички.

Обновлено 27 марта в 12:15. Добавлен комментарий банка.

Фотографии Infopro54

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Предыдущая статья
ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина
Следующая статья
Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске к выходным ожидается потепление: температура поднимется выше нуля, и дождь прекратится.

Согласно информации от Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске в субботу, 28 марта, температура воздуха немного понизится. Ночью она будет колебаться в пределах от −1 до −3 градусов. Днём ожидается повышение температуры до +3…+5 градусов, без осадков. В целом по области ночные температуры опустятся до 0…−5 градусов, а днём сохранятся в диапазоне +3…+8 градусов.

Читать полностью

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

26 марта в Магнитогорске прошёл второй матч плей-офф Кубка Гагарина 2026 года между командами «Сибирь» и «Металлург».

Хозяева продемонстрировали уверенную игру, не оставив «Сибири» ни единого шанса на успех. Они забросили по одной шайбе в первом периоде, две — во втором и ещё две — в третьем. Итоговый счёт матча — 5:1 в пользу хозяев.

Читать полностью

В МВД рассказали о последствиях участия в несанкционированных акциях

Автор: Артем Рязанов

МВД России предупреждает об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных митингах и вовлечение в них иных лиц.

В интернете, включая мессенджеры и соцсети, часто появляются призывы к участию в несогласованных акциях 27–29 марта и другим противоправным действиям по всей стране.

Читать полностью

Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область оказалась в числе регионов Сибири с наибольшим объемом просроченной задолженности по кредитам. По данным Центрального банка, которые проанализировали специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант», на начало февраля 2026 года жители региона задолжали банкам по потребительским кредитам и кредитным картам 31,5 млрд рублей. При этом доля просрочки в общем кредитном портфеле области достигла 10,37%. Таким образом, каждый десятый рубль, выданный банками новосибирцам, оказался невозвратным.

Тем не менее, показатели региона заметно выше средних по Сибирскому федеральному округу, где общий объем просроченной задолженности составил 187,7 млрд рублей, а доля проблемных кредитов — около 9,8%. Среди соседних территорий хуже ситуация только в Красноярском крае, где накопилось 33,8 млрд долгов. В Кемеровской области этот показатель равен 28,6 млрд, в Иркутской — 27,6 млрд рублей. При этом доля просрочки в Иркутской области составила 10,22%, а в Омской, несмотря на меньший объем долга (18,8 млрд рублей), держится на уровне 10,4%.

Читать полностью

В Новосибирске куриные яйца с начала года подорожали более чем на 11%

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области регистрируют рост цен на куриные яйца. С начала 2026 года наблюдаемая яичная инфляция (так называют оценку цен населением) составила 16–18%, официальная — 11,8%.

Согласно данным Новосибирскстата, средняя цена куриных яиц на 23 марта в регионе составляла 111,96 рубля за десяток. В начале года (на 12 января) — 100,13 рубля. По наблюдениям потребителей, в настоящее время в большинстве магазинов Новосибирска яйца продаются по цене не ниже 120 рублей.

Читать полностью

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Автор: Юлия Данилова

Конкурсный управляющий АНО «Образовательный комплекс Школа-сад «Наша школа» Олег Клемешов подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лиц. В списке учредители и руководители компании — всего восемь человек, а также две связанные с ними компании: ООО «ГрандСтройСервис» и НФ «Развитие образовательных инноваций».

Стоит отметить, что «Наша школа» работала в Новосибирске с 1994 года. Имела статус инновационной площадки Российской академии образования. Ранее принимала на обучение детей от 3 лет до 11 класса. Была первой образовательной концессией, которую инвесторы заключили с муниципалитетом Новосибирска в 2015 году. ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» взяла в концессию здание детского сада площадью 1726,8 кв. м и здание склада площадью 145,4 кв. м. Срок действия концессионного соглашения был 30 лет. Концессионер планировал в течение 2 лет реализовать проект по реконструкции существующего здания и строительству нового. Его общая площадь должна была составить 5000 кв. м. Полностью реализовать весь проект планировалось за 3 года. Объем инвестиций в ценах 2015 года анонсировался в 230 млн рублей.

Читать полностью
Бизнес

Энергетики наращивает запасы материалов перед ремонтом теплосетей в Новосибирске

Финансы

Россияне стали щедрее: рост чаевых в кафе и барах зафиксировали в феврале-марте

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес столкнулся с ловушкой, формируя отчетность за 2025 год

Общество

На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Власть

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Телекоммуникации

Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Общество

«Там никаких надрывов и крошечные пятна»: в Новосибирске показали доллары, которые отказался принимать банк

Спорт

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Бизнес

Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Общество

В МВД рассказали о последствиях участия в несанкционированных акциях

Право&Порядок

СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

Общество Финансы

Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам

Общество

В Новосибирске куриные яйца с начала года подорожали более чем на 11%

Бизнес

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Бизнес

Налоговая банкротит новосибирского застройщика

Власть Недвижимость Общество

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Общество

Резкое потепление: Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Право&Порядок

Прокуратура запретила прокат мототехники в Заельцовском бору Новосибирска

Все материалы
