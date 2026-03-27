«Там никаких надрывов и крошечные пятна»: в Новосибирске показали доллары, которые отказался принимать банк

В Новосибирске участились случаи отказа банков в приеме у частных лиц долларовых банкнот из-за ужесточения требований к виду и состоянию иностранной валюты. Об этом сообщают жители города, которые периодически выезжают за границу и в связи с этим совершают валютные операции. Infopro54 сделал фотографии нескольких банкнот, не прошедших установленный фильтр. На них видно, что поводом для отказа в обмене валюты может стать даже едва заметное маленькое пятно.

Свою историю с обменом долларов редакции Infopro54 рассказала жительница Новосибирска, которая 23 марта обратилась в банк «Левобережный». Она пояснила, что ранее не раз совершала валютные операции, в том числе и в этом банке, но впервые столкнулась с отказом в приеме банкнот.

— Сотрудница банка тщательно рассматривала буквально каждый миллиметр каждой купюры. Светила, крутила и откладывала в сторону те, которые ей не понравились. Закончив свое исследование, она часть оставила и затем обменяла их на рубли, а часть вернула мне несколько банкнот со словами, что их не примет, потому что на них есть пятна и потертости. Я, признаться, даже не поняла, о чем речь: все деньги выглядели практически новыми. Потом уже дома с лупой я внимательно рассмотрела свои отказные доллары. Там никаких надрывов и крошечные пятна, а на одной есть практически неразличимая невооруженным взглядом потертость на линии сгиба, — сообщила Infopro54 клиентка банка.

Вот как выглядят банкноты, в обмене которых отказал банк (места, которые не понравились банковскому сотруднику, отмечены красным):

В распоряжении редакции есть копия документа, подтверждающего проведение валютной операции в указанном банке в указанный день. Infopro54 направил запрос в банк «Левобережный», в котором просил рассказать о требованиях к банкнотам и о том, когда они ужесточились.

— Банк «Левобережный» действительно не принимает поврежденные банкноты, эмитированные иностранным государством. Помимо надрывов, основными причинами отнесения к поврежденным, являются банкноты с потертостями, со следами воздействия химических реагентов, в том числе воздействием влаги, или имеющие свечение более 50% площади банкноты под воздействием ультрафиолетового облучения. Требования к приему иностранных банкнот соответствуют Инструкции Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» и разработанными Уполномоченным банком внутренними правилами приема поврежденных банкнот иностранных государств. Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств размещены в каждом офисе банка в доступном для обозрения месте. Также хотим отметить, что банк «Левобережный» выдает своим клиентам только высококачественные банкноты нового образца, которые можно обменять в любом банке как на территории РФ, так и за ее пределами, — говорится в ответе банка на запрос Infopro54.

Ужесточение требований российских банков к виду и состоянию долларовых банкнот началось в 2022 году и достигло пика в 2023–2024 годах. Основной причиной стали санкции, введенные после февраля 2022 года. США и страны Евросоюза запретили поставки наличных долларов в Россию, в результате чего банки лишились возможности пополнять запасы валюты и отправлять поврежденные или устаревшие купюры иностранным контрагентам для замены. Банкиры говорили, что разорвалась привычная логистическая цепочка, и банки оказались вынуждены работать с тем объемом наличности, который уже находился в стране, не имея возможности обновлять или утилизировать ветхие банкноты.

В этих условиях крупнейшие банки ввели внутренние регламенты, существенно ужесточающие прием долларов от населения. Если раньше банки принимали купюры любого года выпуска и допускали наличие небольших потертостей или надрывов, то теперь большинство кредитных организаций отказываются принимать доллары старше 2013 года, а также банкноты с любыми, даже минимальными дефектами: надрывами, потертостями, пятнами, штампами, надписями, заломами или потертостью краски. В некоторых случаях банки соглашаются принять такие купюры, но взимают комиссию, которая может достигать 10–50% от номинала, объясняя это будущими издержками, связанными с невозможностью полноценно использовать эти банкноты в расчетах.

Единого обязательного для всех банков стандарта не существует. Каждая кредитная организация разрабатывает собственные правила. В результате условия приема долларов могут различаться даже в отделениях одного банка. Жители Новосибирска рассказывают о случаях, когда что в одном отделении банка не принимали банкноты, а в другом отделении — приняли. На практике это означает, что гражданам, планирующим обменять, продать или положить на счет долларовые банкноты, необходимо заранее уточнять в конкретном отделении, какие именно купюры принимаются, и взимается ли комиссия. Особое внимание следует обращать на год выпуска и состояние банкнот в момент получения наличных денег.

Обновлено 27 марта в 12:15. Добавлен комментарий банка.