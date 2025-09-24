Президент России Владимир Путин назначил нового генпрокурора

Александр Гуцан стал новым генеральным прокурором России. Указ о его назначении опубликован на официальном портале правовой информации.

— Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе.

Ранее Александр Гуцан занимал должность заместителя генерального прокурора Юрия Чайки: с 2007 по 2018 год. С 2018 года он работал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, с 22 января 2020 года должность генпрокурора занимал Игорь Краснов. 24 сентября 2025 года Совет Федерации утвердил его главой Верховного суда России. Он стал единственным претендентом на место Ирины Подносовой, скончавшейся в конце июля от болезни.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурором Новосибирска назначен Олег Желдак.