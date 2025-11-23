Схема «пенсионер под влиянием мошенников» добралась до авторынка

У россиян отбирают машины, купленные у пенсионерок, обманутых аферистами. Такие случаи зафиксированы на Кубани, в Рязанской, Московской областях и других регионах.

Например, в Москве, по информации Telegram-канала «Baza», местный купил Volkswagen Tiguan за 1,8 млн рублей у пожилой женщины. Продавец показалась милой и адекватной, а автомобиль — ухоженным. Сделку быстро оформили по договору купли-продажи. Через неделю мужчина уже выставил машину на продажу.

На осмотр пришли потенциальные покупатели, которые оказались сотрудниками МВД. Они показали свои удостоверения. Мужчина узнал, что пенсионерка, под влиянием мошенников, продала всё своё имущество на 27 миллионов рублей, включая машину. Полицейские изъяли автомобиль и увезли его на стоянку.

Как и в случае с квартирами, пенсионерка обратилась в суд, чтобы признать покупателя недобросовестным и вернуть машину.

Ещё одна проблема — схема с регистрацией авто на пожилых родственников для снижения транспортного налога. Поэтому покупатели часто спокойно относятся к пенсионерам в ПТС и не проявляют лишних подозрений.

